Météo en Tunisie : vent fort et des tourbillons de sable dans le sud

La Météo en Tunisie se caractérise par un temps parfois nuageux dans la matinée du mercredi 13 mai 2026 avec pluies éparses au sud du pays, et partiellement nuageux sur le reste des régions, selon les prévisions de l’Institut National de la Météorologie (INM).

Le vent est de secteur nord au nord et au centre et de secteur est au sud, fort à relativement fort près des côtes nord, et faible à modéré dans le reste des régions. Des tourbillons de sable dans le sud.

Mer agitée à très agitée au nord et peu agitée à onduleuse dans le reste des côtes.

Températures en légère baisse. Les maximales varieront entre 22° et 27° au nord, près des côtes et sur les hauteurs et entre 28° et 33° dans le reste des régions. Elles atteindront 36° à l’extrême sud.