VivaTech 2026 : appel à candidatures pour sélectionner 9 startups tunisiennes innovantes et intégrer le pavillon tunisien

Le Ministère des Technologies de la Communication annonce l’ouverture des candidatures pour sélectionner neuf startups tunisiennes qui représenteront la Tunisie au salon VivaTech Paris 2026, prévu du 17 au 20 juin.

VivaTech Paris est un événement technologique considéré comme l’un des plus grands rendez-vous mondiaux consacrés à l’innovation technologique, aux startups et à l’investissement. VivaTech 2026 se déroule du 17 au 20 juin.

À travers cette initiative, la Tunisie ambitionne de renforcer la visibilité de son écosystème entrepreneurial sur les marchés européens et internationaux.

Les startups retenues auront l’opportunité de présenter leurs solutions devant des investisseurs, grandes entreprises et partenaires stratégiques venus du monde entier.

Cette participation est organisée avec l’appui de plusieurs partenaires, notamment Smart Capital, Caisse des Dépôts et Consignations, CEPEX ainsi que le programme allemand de coopération BMZ et la GIZ Tunisie.

L’appel à candidatures cible exclusivement les startups tunisiennes labellisées disposant d’une solution technologique innovante et d’un fort potentiel d’internationalisation. Les secteurs prioritaires incluent l’intelligence artificielle, la DeepTech, la fintech, la HealthTech, la ClimateTech ainsi que les solutions SaaS et digitales.

Les critères de sélection porteront notamment sur le niveau d’innovation, la traction commerciale, la capacité de déploiement à l’international, la solidité de l’équipe fondatrice et la qualité du pitch présenté devant le comité de sélection. La maîtrise du français est également exigée.

Les startups sélectionnées bénéficieront d’une prise en charge comprenant les billets d’avion Tunis-Paris, l’accès à l’événement, l’intégration au pavillon tunisien ainsi qu’un programme de rencontres B2B et d’opportunités de networking.

Cette participation à VivaTech 2026 permettra également aux jeunes entreprises tunisiennes d’accéder à des opportunités de levée de fonds, de développer des partenariats technologiques et commerciaux et de renforcer leur présence sur les marchés internationaux.

Les candidatures doivent être déposées avant le 15 mai 2026 à 23h59. Le processus de sélection comprendra une présélection sur dossier suivie d’une session de pitch en français ou en anglais devant un jury spécialisé.

Tekiano