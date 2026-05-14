L’Institut Salah Azaiez et et le centre Gustave Roussy signent une convention de partenariat

L’institut national de cancérologie Salah Azaiez et le centre “Gustave Roussy” en France, l’un des plus prestigieux centres à l’échelle internationale spécialisé dans la lutte contre le cancer, signent une convention de partenariat selon un communiqué du ministère de la santé.

Ce partenariat qui s’étend durant la période de 2026 à 2029, vise à renforcer la coopération entre la Tunisie à travers l’Institut Salah Azaiez et le centre “Gustave Roussy” en matière de dépistage et de traitement des cancers rares et complexes, de formation des équipes médicales, de développement des recherche cliniques et d’utilisation des techniques modernes de dépistage et de traitement, y compris la biologie moléculaire et la médecine.

Il a pour objectif de favoriser l’échange d’expertises entre les deux parties et de renforcer le travail des commissions multidisciplinaires, afin de promouvoir le processus de dépistage, de traitement et de suivi.

A cette occasion, le ministre de la santé Mustafa Ferjani a souligné que ce partenariat constitue une étape importante qui permettra aux patients en Tunisie de bénéficier des expertises et des technologies de pointe sans recourir à l’étranger pour traiter les cas complexes.

Il a également souligné que la visite du directeur général du centre “Gustave Roussy” Fabrice Barlesi en Tunisie, reflète la confiance mutuelle et la volonté partagée de renforcer la coopération médicale et scientifique durable.

Cette convention s’inscrit dans le cadre des efforts du ministère de la santé visant à introduire des réformes dans le secteur de la santé et à développer un système national moderne pour la lutte contre le cancer, basé sur l’équité dans le traitement, la qualité des soins, la formation, la recherche scientifique et l’innovation.

Tekiano avec communiqué