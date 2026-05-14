Météo en Tunisie : Temps nuageux, vent fort, pluies attendues dans les régions de Centre-Est

La Météo en Tunisie affiche un temps nuageux à partiellement nuageux ,jeudi 14 mai 2026. Les nuages seront progressivement denses, en fin de journée, sur le Sud et les hauteurs Ouest avec des pluies temporairement orageuses.

Ces précipitations concerneront localement les régions de Centre- Est, selon les prévisions de l’Institut National de la Météorologie (INM). Le vent soufflera de secteur Ouest au Nord et au Centre et de secteur Sud puis Nord au Sud, relativement fort près des côtes et au Sud, et faible à modéré ailleurs.

Le vent se renforcera durant la nuit, sur les hauteurs Ouest avec une vitesse dépassant temporairement 60 km/h sous forme de rafales, lors de l’apparition des averses orageuses.

La mer sera houleuse au Nord et agitée dans le reste des côtes. Les températures maximales oscilleront entre 23 et 28 degrés dans le Nord et sur les hauteurs, et entre 29 et 34 degrés ailleurs, atteignant 37 degrés à l’extrême Sud.