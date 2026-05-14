TOD by beIN ambitionne de révolutionner le streaming sportif en Tunisie avant le Mondial 2026

A quelques jours du lancement effectif de la Coupe du Monde de de la FIFA 2026™ ou FIFA World Cup 2026™ , prévue du 11 juin au 19 juillet 2026 au Canada, les États-Unis et le Mexique, TOD by beIN, la plateforme de streaming de beIN MEDIA GROUP et plateforme officielle de streaming de cette compétition dans la région MENA, renforce l’accès et l’expérience de visionnage pour les fans tunisiens.

A cet effet, l’équipe de TOD by bein a réunit les représentants des médias autour d’une table ronde qui s’est déroulée mercredi 13 mai 2026, afin de présenter l’initiative “Road to FIFA 2026” à travers l’Afrique du Nord.

La table ronde consacrée aux médias a également rassemblé les partenaires stratégiques de TOD by beIN, qui ont mis en avant leur vision commune visant à démocratiser l’accès au sport et au divertissement premium auprès d’un nombre croissant d’utilisateurs digitaux en Tunisie, grâce à des solutions d’abonnement simples et adaptées aux nouveaux usages.

Pour la Tunisie, où le football est profondément inscrit dans la culture nationale, le tournoi représente bien plus qu’une simple compétition mondiale ; c’est un moment partagé de fierté et de connexion.

En tant que plateforme de référence de la FIFA World Cup 2026™ dans la région MENA, TOD by beIN offrira aux fans en Tunisie un accès en streaming à tous les matchs au même endroit, pensé selon les nouvelles habitudes de consommation du football.

En effet le téléspectateur tunisien se tourne de plus en plus vers le digital pour se tenir informé des actualités sportives et regarder les matchs avec la meilleure qualité. TOD by beIN a pensé aux différentes exigences du fan et assurera des diffusions en direct 4K/HDR.

TOD proposera aussi des technologies de streaming parmi les meilleures et pionnières du marché, ainsi que de fonctionnalités avancées telles que les timelines interactives, les highlights automatiques, le multiview et des expériences fans en temps réel comme Fanzone — rapprochant les supporters du jeu comme jamais auparavant.

Peter Mrkic, Managing Director de TOD by beIN, a souligné l’importance du football dans la culture tunisienne, affirmant qu’en Tunisie, ce sport dépasse largement le cadre du simple divertissement pour devenir un véritable symbole d’identité nationale et de fierté collective.

À l’approche de la FIFA World Cup 2026, dont plusieurs rencontres seront diffusées à des horaires tardifs ou inhabituels, il a expliqué que l’ambition de la plateforme est de permettre aux supporters de suivre chaque instant de la compétition grâce à une expérience de visionnage plus souple, immersive et interactive, adaptée à tous les modes de consommation et accessible où qu’ils se trouvent.

À mesure que l’élan monte vers la FIFA World Cup 2026™, TOD by beIN consolide sa présence à travers l’Afrique du Nord, affirmant son rôle de plateforme connectant les fans tunisiens à l’un des plus grands événements sportifs mondiaux.

Les différents partenaires de TOD ont de leur côté réaffirmé leur volonté de renforcer la présence de la plateforme sur le marché tunisien à travers des offres spécialement conçues pour les consommateurs locaux, dont les détails seront dévoilés prochainement.

Par ailleurs, TOD by beIN a également annoncé le renforcement de sa coopération stratégique avec Ooredoo Tunisie, permettant ainsi aux abonnés d’accéder plus facilement aux offres TOD via les services de l’opérateur télécom. Des discussions avancées sont lancées avec d’autres partenaires et fournisseurs de services en Tunisie afin de faciliter l’abonnement à tous.

À noter que TOD by beIN est une plateforme OTT par abonnement du groupe beIN MEDIA GROUP, lancée en 2022. Elle offre en plus de l’accès aux contenus premium de sport ( LaLiga, Premier League, Ligue 1), un accès à une large palette de programmes de divertissement (films, séries, contenus originaux) en streaming à travers la région MENA et la Turquie, en 4K, en plusieurs langues et dans des formats adaptés aux familles.

S.B.