TotalEnergies Marketing Tunisie et Ennakl Automobiles célèbrent plus de 20 ans de partenariat à travers une performance exceptionnelle en 2025

Une collaboration historique portée par des résultats remarquables

TotalEnergies Marketing Tunisie et la société Ennakl Automobiles, à travers sa filiale de distribution de pièces de rechange STE CAR GROS, ont célébré mardi 05 mai 2026 les excellentes performances réalisées courant l’année 2025 en matière de ventes des lubrifiants TotalEnergies.

Ces résultats traduisent la pertinence de la stratégie déployée dans le cadre d’un partenariat historique de plus de vingt ans, fondé sur la confiance, la complémentarité et une vision commune orientée performance et satisfaction client.

Une cérémonie placée sous le signe de la confiance et de l’ambition commune

La cérémonie s’est tenue à The Nine Lifestyle Experience, en présence de Monsieur Anouar BEN AMMAR, Directeur Général d’Ennakl Automobiles, et de Madame Ouafa KOURDAA, Présidente-Directrice Générale de TotalEnergies Marketing Tunisie.

Cet événement a été l’occasion pour les deux partenaires de revenir sur les réalisations majeures accomplies ensemble, mais également de réaffirmer leur ambition commune de renforcer davantage la présence et la notoriété de la marque TotalEnergies sur l’ensemble du territoire tunisien.

Cette dynamique vise notamment à accompagner les revendeurs de pièces de rechange, ainsi que le réseau officiel et les agents agréés représentant les différentes marques automobiles commercialisées par Ennakl Automobiles.

À cette occasion, Anouar BEN AMMAR, Directeur Général d’Ennakl Automobiles, a déclaré :

« Nous sommes pleinement satisfaits de ce partenariat dont les résultats reflètent l’implication et l’engagement de nos équipes réciproques. Forts de cette réussite commune, nous nous engageons à poursuivre cette collaboration de longue durée avec la volonté d’aller encore plus loin ensemble. »

Une vision partagée tournée vers l’innovation et la croissance durable

Au-delà des performances commerciales enregistrées en 2025, ce partenariat illustre la force d’une collaboration construite sur l’écoute, la transparence et l’exigence. Il démontre qu’un engagement mutuel à long terme permet de générer des résultats concrets, durables et mesurables.

Dans cette continuité, TotalEnergies Marketing Tunisie et Ennakl Automobiles ambitionnent de consolider leurs acquis, d’accélérer l’innovation et de développer ensemble des projets à plus forte valeur ajoutée.

Les deux partenaires entendent également élargir leur impact à travers de nouvelles opportunités de développement et des solutions toujours plus durables et performantes au service du marché tunisien.

De son côté, Ouafa KOURDAA, Présidente-Directrice Générale de TotalEnergies Marketing Tunisie, a souligné :

« Un partenariat réussi, ce ne sont pas uniquement des chiffres qui évoluent. C’est la preuve que deux équipes peuvent penser ensemble, avancer dans la même direction et surpasser les défis les plus exigeants. La réussite de ce partenariat reflète notre capacité à transformer la confiance en actions, les idées en projets, et les projets en impact réel sur le terrain. »

À propos de TotalEnergies Marketing Tunisie

Filiale de la compagnie TotalEnergies, TotalEnergies Marketing Tunisie compte près de 300 collaborateurs et génère plus de 4 000 emplois indirects. Ses activités sont réparties sur 8 sites industriels, près de 160 stations-service dédiées à la distribution de carburants ainsi que 50 centres QUARTZ. TotalEnergies Marketing Tunisie a investi près de 100 millions de dinars sur les trois dernières années.

À propos de la branche Marketing & Services de TotalEnergies

La branche Marketing & Services de TotalEnergies propose à ses clients, professionnels et particuliers, une large gamme de produits et services multi-énergies — produits pétroliers, biocarburants, recharge pour véhicules électriques et services associés, gaz pour le transport routier et maritime — afin de les accompagner dans leur mobilité et la réduction de leur empreinte carbone.

Chaque jour, plus de 8 millions de clients sont accueillis dans près de 16 000 stations-service à travers le monde. Quatrième acteur mondial du secteur des lubrifiants, la branche développe et commercialise des produits de haute performance pour l’automobile, l’industrie et la marine. Présente dans 107 pays, elle s’appuie sur l’expertise de ses 31 000 collaborateurs pour répondre aux besoins de l’ensemble de ses clients.

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