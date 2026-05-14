Un nouveau complexe culturel et de loisirs inauguré à l’Ariana au Menzah 6

La région d’Ariana s’est enrichie d’un nouvel espace dédié à la culture, aux loisirs et à l’épanouissement des jeunes. Les autorités locales ont inauguré, mardi 12 mai 2026, le complexe municipal culturel et récréatif du Menzah 6, un projet ambitieux destiné à renforcer l’infrastructure culturelle et associative de la région.

La cérémonie d’ouverture s’est déroulée sous la supervision du gouverneur d’Ariana, Walid Sandid, en présence de la présidente et des membres du conseil local d’Ariana, des députés du conseil, ainsi que de plusieurs responsables régionaux, municipaux et représentants de la société civile.

Ce nouveau complexe représente un investissement estimé à près de 2,5 millions de dinars. Il vise à créer un espace moderne et accessible pour différentes catégories d’âge, notamment les enfants et les jeunes.

Grâce à cette nouvelle infrastructure, les habitants bénéficieront d’un cadre propice à l’apprentissage, à la créativité et aux activités de loisirs, tout en contribuant à dynamiser la vie culturelle et sociale de la région.

Le complexe culturel et récréatif du Menzah 6 comprend plusieurs espaces et clubs spécialisés destinés à encourager les talents artistiques et créatifs :

– Un club de musique

– Un club de danse et d’aérobic

– Un club de théâtre

– Un club de dessin

– Un club scientifique

– Un club d’informatique

– Un club de sculpture

– Une bibliothèque dédiée à la lecture et à l’animation culturelle

L’événement a également été marqué par plusieurs spectacles et animations présentés par des jeunes, suscitant l’enthousiasme et l’interaction du public présent.

Avec cette nouvelle structure, Ariana confirme sa volonté de renforcer les espaces culturels de proximité et d’offrir davantage d’opportunités d’expression et de loisirs à sa jeunesse.

Ce nouveau complexe culturel tunisien est situé à Rue Tahar Mami, derrière l’arrondissement municipal du Menzah 6 sis gouvernorat de l’Ariana.

Tekiano