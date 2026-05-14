Un spectacle de mi-temps de la finale de la Coupe du Monde FIFA 2026 avec Shakira, Madonna et BTS

Le comité de la Coupe du Monde FIFA 2026 informe que le tout premier spectacle de la mi-temps de la finale de la FIFA World Cup 2026 se tiendra au New York New Jersey Stadium, avec la participation des superstars Madonna, Shakira et BTS, sous la direction artistique de Chris Martin du groupe Coldplay.

En effet, c’est une première historique pour la Coupe du monde de football, qui prévoit pour la finale du Mondial 2026, le 19 juillet prochain, ce spectacle de la mi-temps, une tradition dans les matchs de finale du Super Bowl Américain.

Le spectacle prévu au MetLife Stadium, East Rutherford (New Jersey), soutiendra le Fonds mondial pour l’éducation de Global Citizen et de la FIFA, une initiative majeure visant à collecter 100 millions de dollars afin de favoriser l’accès à une éducation de qualité et au football pour les enfants à travers le monde.

Tout au long du tournoi, un dollar sera reversé au fonds pour chaque billet vendu des matchs de la FIFA World Cup 2026.

Tekiano