Instagram lance Instants, une fonctionnalité qui révolutionne le partage de photos spontanées

Instagram annonce le lancement de l’option Instants, une nouvelle application et fonction intégrée à l’application principale conçue pour partager des photos spontanées et sans filtre à la manière des réseaux sociaux Snapchat ou BeReal.

Cette mise à jour sur le réseau populaire Instagram vise à redonner du naturel aux publications partagées en mettant l’accent sur des moments authentiques du quotidien plutôt que sur des contenus parfaitement retouchés.

Qu’est-ce que Instants d’Instagram ?

Instants est une fonctionnalité de partage de photos éphémères qui se déclenche directement depuis la messagerie d’Instagram. Les utilisateurs peuvent prendre des photos sur le vif, sans filtres ni retouches, et les envoyer à leurs amis proches ou à leurs abonnés.

Il est possible de consulter une seule fois les photos avant qu’elles ne disparaissent dans les 24 heures suivant leur envoi, bien que ceux-ci soient conservés jusqu’à un an dans l’archive de l’envoyeur.

Instagram présente Instants comme une façon de partager des moments de la vie réelle, sans pression esthétique. La fonction est liée à la même logique de privatisation que les ‘Close Friends’ d’Instagram, ce qui permet de limiter la visibilité des photos à un cercle restreint de contacts.

Comment fonctionne Instants ?

L’accès à Instants se fait via l’onglet de messagerie d’Instagram, où les Instants reçus apparaissent en bas à droite de la boîte de réception sous forme de petite pile de photos. En cliquant sur l’icône de caméra, l’utilisateur peut prendre une photo et la partager aux amis proches ou à ses abonnés.

Les amis ou abonnés qui reçoivent la photo disposent de 24 heures pour ouvrir l’image, puis celle-ci s’efface automatiquement.

Meta met aussi en avant une dimension sécuritaire : Instants intègre les protections des Teen Accounts d’Instagram, notamment la limitation des captures d’écran et un contrôle parental renforcé. Les photos sont accessibles uniquement par les personnes autorisées, et certaines restrictions empêchent la divulgation non autorisée des contenus.

Où retrouver une fonction similaire dans d’autres applications ?

Le système de fonctionnement d’Instants est inspirée et se trouve toujours dans plusieurs réseaux sociaux déjà présents sur le marché à l’instar de :

– Snapchat : fondé sur le principe de messages éphémères consultables une seule fois, avec des photos et vidéos qui disparaissent après visionnage.

– BeReal : le réseau social français qui propose des notifications quotidiennes incitant à partager un cliché spontané à deux caméras, sans retouches ni filtres.

– Lapse : une application de partage de photos en mode “caméra instantanée”, qui favorise des moments candidats et spontanés.

Instagram cherche ainsi à reprendre le terrain perdu face à ces plateformes, en proposant une expérience similaire mais directement intégrée à son écosystème existant.

Disponibilité sur les smartphones

Instants est disponible à la fois en application autonome et en fonctionnalité intégrée à Instagram. Pour l’instant, l’application est lancée comme test dans certains pays, notamment l’Espagne et l’Italie, avant un déploiement progressif sur d’autres marchés.

Sur les smartphones Android et iOS, l’option Instants est accessible via la messagerie d’Instagram, ce qui permet de l’utiliser dès que la mise à jour de l’application est installée.

Instagram continue ainsi de réinventer le partage de photos, en mettant l’accent sur l’authenticité, la spontanéité et la protection des données personnelles. Instants s’inscrit dans une tendance plus large de réseaux sociaux cherchant à redonner du naturel aux interactions en ligne.

I.D.