La date de Aïd al-Adha 2026 fixée selon les calculs astronomiques

La Cité des sciences à Tunis (CST) a indiqué dans un communiqué paru sur sa page Facebook que la date de Aïd al-Adha 2026 coïnciderait selon les calculs astronomiques au mercredi 27 mai 2026, soit le 10 Dhou al-Hijja 1447.

Le 1er du mois de Dhou al-Qaâda 1447 correspond au 18 avril 2026 pour la majorité des pays islamiques. Le samedi 16 mai 2026 (29 Dhou al-Qaâda 1447), sera donc consacré à l’observation du croissant lunaire annonçant le début du mois de Dhou al-Hijja.

La CST indique que selon les données astronomiques, la conjonction centrale de la Lune aura lieu le samedi 16 mai 2026 à 21h01, heure de Tunis. Le soleil se couchera ce même jour à 19h22, tandis que la lune se couchera à 19h24, soit deux minutes plus tard.

Son élévation au-dessus de l’horizon sera estimée à 17 minutes, avec une distance angulaire par rapport au soleil de 5 degrés et une seconde.

“La visibilité du croissant lunaire sera toutefois impossible, la conjonction intervenant après le coucher du soleil. En conséquence, le dimanche 17 mai 2026 devrait compléter le mois de Dhou al-Qaâda, et le lundi 18 mai 2026 marquerait le premier jour de Dhou al-Hijja 1447”, précise la CST.

Par ailleurs, la Cité des sciences à Tunis rappelle que le Mufti de République tunisienne demeure l’unique autorité habilitée à annoncer officiellement le début des mois hégiriens et les fêtes religieuses.

Tekiano avec CST