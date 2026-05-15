La librairie Al Kitab Mutuelleville abrite l’exposition ‘It’s Probably Me…’ de l’artiste Sahar Bettaieb

Le vernissage de l’exposition personnelle ‘It’s Probably Me… ‘ de l’artiste tunisienne Sahar Bettaieb se déroule à la librairie Al Kitab Mutuelleville accueillera, samedi 16 mai 2026 à partir de 18h00.

À travers cette première exposition empreinte d’émotion et d’introspection, l’artiste invite le public à découvrir un univers pictural où la peinture devient mémoire sensible, langage intérieur et espace de reconstruction émotionnelle.

L’exposition se poursuivra jusqu’au dimanche 24 mai 2026 et promet une immersion artistique singulière entre rêve, fragilité et renaissance.

Avec « It’s Probably Me… », Sahar Bettaieb propose un voyage profondément intime à travers une série d’œuvres où se mêlent silhouettes féminines en transformation, présences animales symboliques, paysages suspendus et atmosphères oniriques.

Chaque toile semble raconter une émotion silencieuse devenue couleur, texture et respiration. L’artiste explore les zones invisibles de l’être humain, les souvenirs diffus, les blessures intérieures mais aussi les chemins de la renaissance et de la lumière.

Le titre de l’exposition résonne comme une confidence discrète, presque murmurée. « It’s Probably Me… » laisse apparaître derrière chaque œuvre des fragments d’âme et des questionnements universels dans lesquels chacun peut reconnaître une part de lui-même.

Le parcours de Sahar Bettaieb confère une dimension particulièrement forte à cette exposition. Chirurgienne cardio-vasculaire spécialisée en chirurgie cardiaque adulte et pédiatrique, elle évolue quotidiennement au contact de la vulnérabilité humaine, du combat et de l’espoir.

Dans l’intimité de son atelier, cette même sensibilité prend une autre forme. La peinture devient alors une extension du soin, une manière d’apaiser, de réparer autrement et de donner corps à l’invisible.

Cette dualité entre médecine et création nourrit profondément son œuvre. Entre scalpels et pinceaux, l’artiste construit un dialogue subtil entre force et fragilité, silence et lumière, blessures et renaissance.

Au-delà de son parcours médical et pictural, Sahar Bettaieb entretient depuis toujours une relation intime avec la musique et l’écriture. Ancienne pianiste et passionnée de batterie, elle considère la création comme un rythme intérieur, une respiration essentielle où les émotions peuvent enfin se libérer.

Dans un texte accompagnant l’exposition, l’artiste évoque son cheminement personnel et ce « voyage intérieur » qui l’a conduite à réunir une cinquantaine de toiles, devenues au fil du temps des fragments de vie et des confidences silencieuses.

« Cette première exposition est pour moi une traversée : de l’intime vers le partage », confie-t-elle. « Un passage où mes toiles quittent la pénombre de l’atelier pour se risquer dans l’espace des regards. » L’exposition se poursuit jusqu’au 24 mai 2026.

Tekiano