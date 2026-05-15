Les activités de l’Organisation tunisienne des jeunes médecins suspendues par la Présidence du gouvernement

Le Secrétariat général de la Présidence du gouvernement tunisien a ordonné la suspension pour 30 jours des activités de l’Organisation tunisienne des jeunes médecins (OTJM), à compter de ce jeudi 14 mai 2026.

Le président de l’organisation, Wajih Dhakkar, a confirmé à l’Agence TAP que l’OTJM avait été notifiée de cette décision en fin de journée, précisant que l’organisation s’y conformerait et mettrait à la disposition de la présidence du gouvernement toutes les informations requises.

En conséquence, l’OTJM a annulé la conférence de presse initialement prévue pour vendredi 15 mai 2026. Cette conférence devait présenter une étude exhaustive sur la situation du secteur de la santé publique en Tunisie.

L’Organisation Tunisienne des Jeunes Médecins est une organisation engagée dans la défense des droits des jeunes médecins. Sa mission est de représenter, protéger et soutenir les jeunes médecins tunisiens, tout en plaçant le droit à la santé comme priorité absolue.

Tekiano avec TAP