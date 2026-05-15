Météo en Tunisie : temps nuageux, pluies éparses

La Météo en Tunisie affiche un temps nuageux sur la plupart des régions, vendredi 15 mai 2026, et les nuages seront parfois denses sur le centre et localement le sud avec des pluies éparses et temporairement orageuses.

Ces précipitations concerneront les régions du nord, en fin de journée, selon les prévisions de l’Institut National de la Météorologie (INM). La mer sera agitée à très agitée dans les côtes Est et agitée dans le nord.

Le vent soufflera de secteur Nord au Nord et de secteur Ouest au Centre et au Sud, relativement fort près des côtes et sur les hauteurs, et faible à modéré ailleurs.

Les températures seront relativement stationnaires et les maximales seront comprises entre 24 et 29 degrés sur le nord et le centre, aux alentours de 20 degrés sur les hauteurs Ouest, oscilleront entre 30 et 35 degrés dans le reste des régions et atteignant 40 degrés à l’extrême Sud, selon la même source.