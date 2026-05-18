Galaxy S26 : Comment la fonction Cine LUT intégrée transforme chaque vidéo en instant de cinéma ? (Interview)

Grâce au codec vidéo professionnel (APV), dévoilé sur le Galaxy S26 Ultra, Samsung Electronics jette les bases d’une véritable production vidéo mobile qui préserve la qualité d’image et minimise les pertes lors du montage.

La question qui anime Samsung est simple : réaliser des vidéos dignes d’Hollywood sur un smartphone Galaxy est-il accessible à n’importe qui ? La réponse se trouve dans la technologie Cinematic Look-Up Table (Cine LUT) de la série Galaxy S26.

Alors que le codec APV pose les bases d’une vidéo de qualité cinématographique, Cine LUT affine les couleurs pour conférer un style unique aux enregistrements.

Grâce au Cine LUT, l’étalonnage des couleurs, une fonctionnalité autrefois réservé aux professionnels, est désormais accessible à tous. Pour parvenir à ce résultat, les équipes de Samsung ont collaboré avec des experts externes.

La division Mobile eXperience (MX) a dirigé l’intégration finale de l’appareil photo, Samsung Research a développé les technologies de traitement vidéo, et les studios U5K Imageworks – à l’origine de productions mondialement connues – ont travaillé sur l’esthétique visuelle.

Entretien avec trois développeurs principaux de Cine LUT : Sugon Baek, du groupe Camera Quality (division MX), Bomi Kim, du Reality Media Lab chez Samsung Research et Taesik Eom, PDG d’U5K Imageworks.

Qu’est-ce qu’une LUT, et qu’est-ce qui différencie Cine LUT sur la série Galaxy S26 ?

Sugon Baek : Une LUT est une sorte de carte qui transforme un ensemble de couleurs en un autre pour obtenir le résultat souhaité. Contrairement aux filtres classiques, qui se contentent de superposer des couleurs, Cine LUT réinterprète les séquences Samsung Log pour délivrer la profondeur et le rendu d’une véritable production cinématographique.

Bomi Kim : C’est une technologie optimisée pour les vidéos Log. En exploitant sa large gradation, celle-ci reconstitue avec précision les couleurs et la luminosité pour préserver les nuances subtiles qui sont souvent perdues avec les filtres classiques, ce qui crée une profondeur riche et naturelle.

Qu’est-ce qui a mené au développement de Cine LUT ?

Bomi Kim : Les appareils Galaxy intégraient déjà le Log, qui permet de réaliser des séquences de haute qualité. Toutefois, l’étalonnage des couleurs restait un véritable défi. Notre objectif était de créer des résultats de qualité professionnelle sans avoir besoin de compétences avancées en montage.

Sugon Baek : Nous voulions créer une expérience qui permette aux utilisatrices et utilisateurs de prévisualiser des séquences dès leur enregistrement, puis d’appliquer une LUT et de partager le résultat d’un simple geste dans la Galerie.

Comment la collaboration avec U5K Imageworks a-t-elle démarré, et comment la technologie Cine LUT a-t-elle été développée ?

Taesik Eom : Notre collaboration a débuté il y a deux ans avec des prestations de conseil autour de Samsung Log, où nous avons adouci les couleurs pour obtenir des tons plus naturels ; une expérience qui a donné naissance à Cine LUT. Pour ce projet, nous avons développé plusieurs versions sur trois niveaux d’intensité – neutre, doux et intense – et nous les avons testées dans différents environnements, pour finalement sélectionner quatre styles principaux.

Bomi Kim : Grâce à la direction colorimétrique d’U5K, nous avons validé les concepts selon des critères quantitatifs afin de garantir des performances continues dans différents environnements, puis nous les avons testés jusqu’à ce que l’intention créative et la qualité technique ne fassent qu’un.

Quels défis avez-vous rencontrés pendant le développement ?

Bomi Kim : Nous avions besoin d’un vaste ensemble de données pour valider les performances de Cine Lut dans des conditions variées. Les tests en conditions réelles – de l’éclairage naturel à l’éclairage intérieur, de jour comme de nuit – ont été essentiels pour capturer toutes les nuances.

Sugon Baek : Le plus difficile a été de garantir la cohérence et la fidélité des couleurs dans des environnements différents. Grâce à des tests continus, nous avons mis au point une LUT qui équilibre préférences subjectives et qualité objective.

Quel a été le critère essentiel pour créer des résultats optimisés sur smartphone ?

Taesik Eom : Il était crucial de garantir des performances continues en conditions réelles. Étant donné que l’éclairage, l’exposition et la balance des blancs varient constamment, nous avons cherché à créer des résultats naturels en toute situation.

Bomi Kim : La qualité était notre priorité absolue. Nous avons analysé chaque image et validé les performances grâce à des nuanciers, des chartes des gris et des vecteurscopes.

Comment les quatre styles ont-ils été choisis pour la série Galaxy S26 ?

Sugon Baek : Nous avons analysé l’esthétique de genres cinématographiques célèbres et identifié quatre styles représentatifs. Chaque palette de couleurs a été conçue pour apporter une touche cinématographique aux scènes du quotidien.

Quels Cine LUT recommandez-vous selon les situations ?

Taesik Eom : Il n’y a pas de réponse toute faite, et cela dépend de la situation. Le style Blockbuster convient aux environnements contrastés, que ce soit à l’extérieur ou en ville. Le style Coming-of-age est particulièrement adapté aux décors doux et tendance, comme les cafés. Le style Romantique ajoute de la chaleur aux scènes centrées sur les personnages. Enfin, le style Thriller crée une impression plus saisissante.

Qu’est-ce qui vous a marqué dans les retours des utilisatrices et utilisateurs ?

Sugon Baek : Nous nous attendions à ce que cela soit perçu comme un simple effet vidéo de plus, mais la réaction a dépassé nos attentes. Les utilisatrices et utilisateurs ont rapidement compris que combiner Log avec Cine LUT propulse les possibilités créatives au-delà des simples filtres.

Nous avons également constaté que de plus en plus d’utilisatrices et utilisateurs choisissent des styles en fonction de la scène, certaines vidéos de haute qualité ayant été massivement partagées sur les réseaux sociaux. Cela inspire de nouvelles façons de créer du contenu.

Quels sont vos projets pour l’avenir ?

Sugon Baek : Notre objectif est de consolider la position de la série Galaxy S26 en tant que système photo/vidéo de qualité professionnelle. Nous espérons que davantage de contenus feront écho auprès des créateurs et des spectateurs, et nous continuerons à repousser les limites en matière de création vidéo.

Bomi Kim : Dans un monde qui évolue rapidement, notre objectif est d’identifier les technologies de nouvelle génération. Grâce à une étroite collaboration avec les divisions commerciales, nous nous efforçons d’intégrer ces innovations dans nos produits pour offrir des expériences uniques aux utilisatrices et utilisateurs du monde entier.

Fruit d’une étroite collaboration, la technologie Cine LUT de la série Galaxy S26 transforme les moments du quotidien en véritables instants de cinéma. Au-delà de ses prouesses techniques, elle réalise un grand pas vers une création vidéo autrefois réservée aux professionnels.

Heesub Han, réalisateur de publicités et de documentaires, a réalisé une série de courts métrages avec le codec APV et Samsung Log sur le Galaxy S26 Ultra.

Tekiano avec Communiqué