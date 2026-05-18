Hippodrome Ksar Saïd : Grand prix des pur-sang arabes décerné au poulain “Ray” de l’écurie Ahmed Saïd

Dans le cadre de la 69e édition de la Coupe de Tunisie de chevaux de race, qui s’est tenue dimanche 17 mai 2026, à l’hippodrome de Ksar Saïd à Manouba, Le poulain “Ray”, de l’écurie Ahmed Saïd et monté par Slim Ferchichi, a remporté le prestigieux Grand Prix de Tunisie pour poulains et pouliches pur-sang arabes de 4 ans, doté de 127 500 dinars.

Cette course s’est disputée sur 2000 m face à 17 concurrents. L’événement a rassemblé 117 chevaux (étalons, juments, poulains et pouliches) de races arabe, barbe, et arabe-barbe, répartis sur neuf courses, affiche la Société des Courses Hippiques Tunisie.

Les principaux grands Prix remportés lors de cette journée :

– Grand Prix de Carthage (102 000 dinars) : Victoire de “Al Aatab”, de l’écurie Ahmed Saïd et monté par Khaled Horchani. Cette course internationale pour pur-sang arabes de 4 ans et plus s’est déroulée sur 2000 mètres avec 10 partants.

– Grand Prix de la Révolution et de la Jeunesse (60 mille dinars) : Le cheval “Marshal”, de l’écurie Meddeb et monté par Ilyes Maghraoui, s’est imposé dans l’épreuve réservée aux pur-sang anglais de 3 ans nés et élevés en Tunisie (2000m).

– Prix de la Fondation Nationale d’Amélioration du Cheval (34 mille dinars) : Le poulain “Sahem El Oued”, de l’écurie Tara Dolicia et monté par Slim Ferchichi, a remporté cette course pour poulains pur-sang arabes de 3 ans de lignée tunisienne (1600m).

– Finale des chevaux Barbe et Arabe-Barbe (15 mille dinars) : Le cheval “Ghallab”, appartenant à Makrem Ibrahim (gouvernorat du Kef) et monté par Aymen Ghabri, a remporté la course pour chevaux de 4 ans et plus sur une distance de 2000 mètres.

– Prix Ahmed Kaddour (10 200 dinars) : Le cheval “Tranquillo”, de l’écurie Meddeb et monté par Ilyes Mghraoui, a terminé premier de cette course pour pur-sang anglais de 4 ans et plus, nés et élevés en Tunisie (2000m).

– Prix de l’Ecole nationale de Médecine Vétérinaire (10200 dinars) : “Romh Errif”, appartenant à Imed Trabelsi et monté par Slim Ferchichi, a gagné cette course pour pur-sang arabes de lignée tunisienne de 4 ans et plus (1600m).

– Prix de l’Agence Nationale de Lutte contre le Dopage (10200 dinars) : La jument “Ommi Traki”, de l’écurie Dhet Rimel et montée par Khaled Moftah Aziz, a devancé 11 concurrentes dans cette course pour juments pur-sang arabes de 4 ans et plus (1600m).

– Finale des poulains Barbe et Arabe-Barbe (8 mille dinars) : Le poulain “Jbel Borni”, appartenant à Rabah Amir (gouvernorat de Sfax) et monté par Karim Trabelsi, a remporté l’épreuve réservée aux poulains et pouliches de 3 ans et plus (1600m).

L’événement s’est conclu par la cérémonie de remise des prix aux propriétaires, jockeys et entraîneurs vainqueurs, présidée par le ministre de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, Ezzeddine Ben Cheikh, et le gouverneur de Manouba, Mahmoud Chouaieb.

Tekiano avec TAP