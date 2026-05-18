Journée Mondiale de la biodiversité : la CST organise un événement pour comprendre et protéger nos écosystèmes

À l’occasion de la Journée mondiale de la biodiversité, célébrée chaque année le 22 mai sous l’égide de l’Organisation des Nations unies, la Cité des Sciences à Tunis (CST) organise une grande manifestation scientifique intitulée “Nature & Santé : Comprendre et protéger nos écosystèmes”.

Cet événement mettra en lumière les liens étroits entre biodiversité, santé globale et résilience écologique, est prévu samedi 23 mai 2026 à partir de 9h30 à l’auditorium Al Khawarizmi de la CST.

Organisée en partenariat avec l’Institut de Recherche pour le Développement (IRD) et plusieurs acteurs de la société civile, cette rencontre ambitionne de sensibiliser le public aux enjeux environnementaux qui menacent aujourd’hui les écosystèmes naturels et, par conséquent, la santé humaine.

La Journée mondiale de la biodiversité représente un rendez-vous international majeur consacré à la protection du vivant. Elle rappelle l’importance des écosystèmes dans l’équilibre climatique, la sécurité alimentaire, la qualité de l’air et la prévention des maladies.

Selon les experts, la dégradation des habitats naturels favorise notamment l’émergence de zoonoses, ces maladies transmissibles entre les animaux et les humains.

À travers cette initiative, la Cité des Sciences à Tunis souhaite apporter un éclairage scientifique sur ces problématiques tout en encourageant une mobilisation citoyenne autour de la préservation de la biodiversité en Tunisie. L’événement vise également à valoriser les travaux des chercheurs tunisiens engagés dans la conservation des milieux marins, urbains et terrestres.

Le programme de cette journée scientifique s’annonce riche et interactif. Plusieurs interventions d’experts permettront de mieux comprendre le rôle protecteur de la nature face aux crises sanitaires et climatiques. Des chercheuses et scientifiques partageront également leurs parcours et leurs expériences de terrain afin d’inspirer les jeunes générations.

Les participants pourront découvrir des projets de conservation menés en Tunisie, notamment dans les espaces marins et les zones urbaines. Une projection documentaire ainsi qu’un atelier participatif viendront enrichir cette immersion au cœur des enjeux environnementaux contemporains.

Parmi les temps forts figure l’atelier collaboratif « La Fresque du Climat », devenu une référence internationale en matière de sensibilisation au changement climatique. La participation à cet atelier est gratuite, mais nécessite une inscription préalable.

Ouvert aux étudiants, chercheurs, enseignants et au grand public, cet événement se veut accessible à tous avec une entrée libre et gratuite. À travers cette journée, la Cité des Sciences à Tunis réaffirme son engagement en faveur de la diffusion de la culture scientifique et de la protection du patrimoine naturel.

Dans un contexte mondial marqué par l’accélération du changement climatique et l’érosion de la biodiversité, cette initiative rappelle que la préservation des écosystèmes constitue un enjeu essentiel pour construire un avenir plus durable et plus résilient.

Tekiano avec CST