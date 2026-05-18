L’Association tunisienne de protection des animaux organise un rassemblement pour dénoncer l’abattage des chiens errants

L’Association tunisienne de protection des animaux a appelé à l’organisation d’un rassemblement de protestation ce samedi 23 mai à partir de 11 heures devant le siège de l’Assemblée des représentants du peuple.

Placée sous le slogan « Vaccinez… Stérilisez… ne tuez pas », cette mobilisation vise à réclamer l’arrêt des opérations d’abattage et de chasse aux chiens errants dans les rues tunisiennes.

Dans un communiqué publié ce lundi, l’association a indiqué que cette action a pour objectif de faire entendre la voix des défenseurs du bien-être animal et de promouvoir des solutions alternatives plus respectueuses des animaux errants.

Les organisateurs plaident notamment pour l’adoption de politiques basées sur la protection, la stérilisation, la vaccination des chiens errants, plutôt que le recours aux campagnes de chasse et d’abattage.

L’association a également insisté sur l’importance de renforcer la culture de la protection animale en Tunisie à travers des programmes de sensibilisation et d’éducation destinés aux différentes catégories de la société.

Selon elle, une meilleure prise de conscience citoyenne constitue un levier essentiel pour améliorer la cohabitation entre les habitants et les animaux errants dans les espaces urbains.

Cette initiative intervient dans un contexte marqué par un débat récurrent autour de la gestion des animaux errants en Tunisie. Plusieurs associations de défense des droits des animaux réclament depuis des années la mise en place d’un cadre juridique clair garantissant la protection des animaux et encourageant des solutions durables et conformes aux standards internationaux de bien-être animal.