Saison Méditerranée 2026 : La Tunisie participe à la manifestation culturelle en France

L’ambassadeur de Tunisie en France, Dhia Khaled a pris part, à la manifestation culturelle Saison Méditerranée 2026, lancée vendredi 15 mai 2026 à Marseille, à l’initiative du président français Emmanuel Macron, pour une période s’étendant du 15 mai au 31 octobre 2026.

Cet événement culturel de haut niveau comprendra une série d’activités et de manifestations culturelles, dont plusieurs auront lieu en Tunisie, dans le but de mettre en valeur la richesse culturelle, artistique et humaine de la région méditerranéenne, lit-on dans un communiqué publié dimanche sur la plateforme médiatique et de communication relevant du ministère des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger.

Ces activités seront programmées en coopération avec l’institut français et plusieurs institutions culturelles ainsi que des artistes issus des pays partenaires.

Le lancement officiel de cette manifestation a été présidé par le ministre français de l’Europe et des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot, en présence de la ministre de la Culture Catherine Vautrin, de la ministre déléguée chargée de l’Éducation, de la Formation professionnelle et de l’Apprentissage Sabrina Agresti-Roubache, de la déléguée ministérielle pour la Méditerranée Nadia Hai ainsi que du maire de Marseille Benoît Payan.

Tekiano avec TAP

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