LG déploie sa gamme de téléviseurs Art TV

LG dévoile sa nouvelle gamme 2026 Art TV, composée des modèles LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV, LG OLED evo AI G6 et LG Gallery TV AI, conçus pour intégrer l’art et le design au cœur des espaces de vie.

Pensée pour les intérieurs contemporains, cette collection associe l’expertise OLED de LG à des designs élégants : écran ultra-fin façon papier peint, fixation murale affleurante ou encore cadre décoratif inspiré des galeries d’art.

Grâce aux technologies OLED avancées de LG, les œuvres affichées bénéficient de couleurs précises, de noirs profonds, d’une luminosité optimisée et d’une réduction des reflets, pour une expérience visuelle fidèle dans toutes les conditions d’éclairage.

La gamme est également compatible avec LG Gallery+, la plateforme artistique de LG donnant accès à plus de 5 000 œuvres et contenus visuels. Les acheteurs des modèles 2026 bénéficieront d’un abonnement gratuit de trois mois à ce service dans certains marchés.

La nouvelle gamme Art TV 2026 sera déployée progressivement à l’échelle mondiale selon les régions.

Communiqué