Météo en Tunisie : températures en légère hausse

La Météo en Tunisie se caractérise par des températures en légère hausse mardi 19 mai 2026 avec des nuages passagers sur l’ensemble du pays, selon les prévisions de l’Institut National de la Météorologie (INM).

Le vent soufflera du secteur nord sur le Nord et Centre et du secteur est sur le Sud faible à modéré. La mer sera peu agitée à localement moutonneuse dans le golfe de Tunis.

Les températures seront en légère hausse avec des maximales comprises entre 20 et 25 degrés près des côtes et sur les hauteurs et varieront entre 26 et 31 degrés dans le reste des régions.