Pollution plastique : le WWF Afrique du Nord appelle à protéger les plages et les écosystèmes marins

À l’approche de la saison estivale, le WWF Afrique du Nord a lancé, lundi, un appel à la responsabilité environnementale afin de préserver la propreté des plages et la richesse des écosystèmes marins.

Avec l’augmentation de la fréquentation des zones côtières durant l’été, l’organisation alerte sur les conséquences grandissantes de la pollution plastique en Méditerranée et appelle les citoyens à adopter des comportements plus respectueux de l’environnement.

Selon le WWF Afrique du Nord, plus de 84 % des déchets présents dans l’environnement marin côtier sont composés de polymères, principalement des matières plastiques.

Cette pollution représente aujourd’hui l’un des plus grands défis environnementaux mondiaux, menaçant directement la biodiversité marine et perturbant l’équilibre fragile des écosystèmes côtiers.

Tortues marines, poissons, oiseaux et autres espèces vivant en Méditerranée sont particulièrement exposés aux déchets plastiques qui envahissent les plages et les fonds marins.

Face à cette situation, le WWF Afrique du Nord a renouvelé son appel à la mobilisation citoyenne à travers son initiative « Adopt a Beach » (« Adopte une plage »). Ce programme vise à surveiller et collecter des données sur les déchets marins tout en sensibilisant le public aux dangers de la pollution plastique.

Lancée en collaboration avec les bureaux du WWF en Grèce et en Turquie, cette initiative encourage les bénévoles, les écoles et les organisations à adopter des plages spécifiques en Tunisie, en Grèce et en Turquie afin d’assurer un suivi régulier de l’état des littoraux.

À travers ce projet, l’objectif est double : promouvoir des comportements civiques comme l’utilisation systématique des poubelles et l’abandon des déchets dans la nature, mais aussi mobiliser durablement les citoyens pour protéger les plages méditerranéennes pour les générations futures.

Le WWF souligne que la préservation du milieu marin nécessite une action collective impliquant aussi bien les institutions que les citoyens, les associations et les établissements éducatifs.

Les personnes souhaitant participer à la protection des plages et des écosystèmes marins sont invitées à rejoindre l’initiative « Adopt a Beach » via la plateforme dédiée. Cette démarche s’inscrit dans une stratégie plus large de lutte contre la pollution plastique et de protection de la biodiversité marine en Méditerranée.

Tekiano