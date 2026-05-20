Aïd Al-Adha 2026 : les conseils de l’INSSPA pour éviter les risques sanitaires

À l’approche de l’Aïd Al-Adha 2026, l’Instance Nationale de la Sécurité Sanitaire des Produits Alimentaires (INSSPA) appelle les citoyens à respecter plusieurs règles d’hygiène afin de garantir une consommation de viande sans danger.

L’organisme insiste sur l’importance de suivre de bonnes pratiques tout au long de la chaîne, depuis l’achat du mouton jusqu’à la conservation de la viande et des abats.

La première étape consiste à choisir un animal en bonne santé. L’INSSPA recommande d’éviter les moutons présentant des signes suspects comme une toux persistante, des difficultés respiratoires, un ventre gonflé, des sécrétions au niveau du nez ou de la bouche, ainsi que des blessures ou maladies parasitaires telles que la gale. Un animal sain réduit considérablement les risques de contamination alimentaire.

Après l’achat, le transport et l’hébergement du mouton doivent se faire dans de bonnes conditions. L’animal doit être gardé dans un espace propre, ventilé et ombragé, avec un accès permanent à de l’eau potable.

L’INSSPA conseille également d’éviter les traitements vétérinaires non urgents à l’approche de la fête et de limiter les fourrages grossiers la veille du sacrifice.

L’abattage doit impérativement être réalisé dans un lieu propre, à l’abri du soleil, avec des outils parfaitement nettoyés et bien aiguisés. L’organisme recommande de faire appel à une personne expérimentée afin de respecter à la fois les règles sanitaires et les rites religieux.

Après la saignée, la carcasse doit être laissée au repos pendant plusieurs minutes afin d’assurer une bonne évacuation du sang.

Lors du dépouillement, l’INSSPA met en garde contre une pratique encore répandue : le gonflage de la carcasse à la bouche. Cette méthode peut entraîner une contamination bactérienne de la viande. Il est préférable d’utiliser une pompe à air propre. La peau doit être retirée avec précaution pour éviter tout contact entre la face externe de la peau et la chair.

L’éviscération doit être effectuée rapidement après l’abattage afin de limiter la prolifération des bactéries intestinales. Les abats comme le foie, le cœur, les reins et les poumons doivent être placés dans des récipients propres et séparés.

Avant leur consommation, un examen visuel est indispensable. La présence de kystes, de taches inhabituelles ou d’odeurs suspectes doit alerter les familles et conduire à consulter un vétérinaire.

Concernant la conservation, la viande destinée à une consommation rapide doit être stockée au réfrigérateur à une température maximale de 4°C et consommée dans les trois jours. Pour une conservation plus longue, elle doit être congelée à –18°C dans des sacs alimentaires hermétiques. Les abats, plus fragiles, doivent être nettoyés et réfrigérés immédiatement après leur préparation.

L’INSSPA rappelle également l’importance du traitement de la peau du mouton. Celle-ci doit être nettoyée, salée avec environ un kilogramme de sel puis conservée à l’abri de la chaleur avant d’être remise aux artisans ou aux services compétents.

Enfin, l’organisme insiste sur les signes d’alerte à ne jamais négliger : diarrhée, abcès, gonflement abdominal ou lésions suspectes sur les organes internes. En cas de doute, les citoyens sont invités à ne pas consommer la viande et à contacter les vétérinaires de l’INSSPA via le numéro vert national 80 10 69 77.

À travers ces recommandations, l’INSSPA rappelle que le respect des règles d’hygiène et de la chaîne du froid reste essentiel pour célébrer l’Aïd Al-Adha en toute sécurité et prévenir les intoxications alimentaires.

Tekiano avec INSSPA