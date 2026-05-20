Des moments de l’Aïd al-Adha inoubliables avec le Galaxy S26 Ultra et les Galaxy Buds4 Pro

À l’approche de l’Aïd al-Adha, les familles et les communautés de toute la région se préparent à célébrer une fête riche en moments partagés, en traditions chères à leurs cœurs et en ambiance festive.

Cette fête est généralement ponctuée d’occasions spéciales : visites à la famille et aux proches, souvenirs de réunions entre amis et de repas faits maison, ou encore voyages à l’étranger pour profiter de ces vacances prolongées.

Avec le Galaxy S26 Ultra et les Galaxy Buds 4 Pro, Samsung vous accompagne à chaque instant de cette fête, des préparatifs à la célébration et même après.

Lancement : Des appareils qui suivent chaque instant

Que vous soyez en voyage pour rendre visite à votre famille, rejoindre vos proches dans une autre ville ou prendre l’avion pour une destination plus lointaine, les Galaxy Buds 4 Pro transforment chaque trajet en un moment privilégié. Leur système à double oreillette, avec un son haute fidélité 24 bits/96 kHz, reproduit chaque détail avec richesse et profondeur, idéal pour réécouter vos playlists préférées ou découvrir un nouveau podcast pour accompagner vos vacances. Et si votre trajet est long ou sinueux, la fonction Hearapy de Samsung contribue à réduire le mal des transports, pour un voyage plus serein.

Parce que les moments de lancement sont souvent précipités et même chaotiques, la technologie de charge ultra-rapide 3.0 du Galaxy S26 Ultra offre une certaine tranquillité d’esprit, car elle est capable de charger l’appareil jusqu’à 75 % en seulement 30 minutes , ce qui signifie qu’il est toujours prêt à l’emploi quelles que soient les circonstances.

Exploration : Capturez les moments inoubliables

Que vous exploriez des villes, flâniez dans les ruelles des vieux quartiers ou profitiez de l’ambiance vibrante des marchés animés et des soirées festives, chaque lieu visité offre des scènes dignes d’être immortalisées.

Que vous souhaitiez documenter les détails architecturaux d’un patrimoine, capturer un paysage à couper le souffle ou prendre une photo de groupe, vous pouvez toujours compter sur les performances de l’appareil photo du Galaxy S26 Ultra pour saisir chaque détail, grâce à son téléobjectif de 50 Mpx et son capteur ultra grand-angle de 200 Mpx.

En matière de vidéo, la fonction Super Steady du Galaxy S26 Ultra excelle , offrant une stabilisation horizontale pour des enregistrements vidéo fluides et stables, avec des images équilibrées, même lors de scènes d’action rapides. Pendant les jours fériés, cette fonction s’avère précieuse pour filmer sur les marchés en plein air ou dans les ruelles sinueuses des vieux quartiers, sans aucune perte de qualité.

Pour les créateurs de contenu, l’encodage vidéo professionnel (APV) offre une compression intelligente qui préserve une haute qualité même après de nombreux montages, ce qui est idéal pour transformer les moments du quotidien en contenu de qualité professionnelle directement depuis votre smartphone.

La touche finale : produire un contenu véritablement exceptionnel

Alors que les fêtes de l’Aïd touchent à leur fin et que nous reprenons nos habitudes quotidiennes, parcourir nos photos et nous remémorer les moments précieux devient une activité courante. C’est là que l’Assistant Photo du Galaxy S26 Ultra révèle tout son potentiel, en améliorant vos clichés en quelques secondes.

Que vous souhaitiez supprimer les passants de l’arrière-plan d’une photo prise dans une rue animée ou optimiser une photo de groupe pour que chacun soit à son avantage (par exemple, en corrigeant un clignement d’œil ou un rire spontané et intempestif), il vous suffit de demander à votre Galaxy S26 de s’en charger.

Pour la vidéo, la fonction Effacement audio supprime les bruits de fond indésirables des vidéos enregistrées tout en préservant les éléments audio essentiels, qu’il s’agisse de votre narration, de rires spontanés ou même de musique d’ambiance qui dynamise les scènes. Grâce à Partage rapide, le contenu peut ensuite être partagé instantanément, y compris avec les appareils compatibles AirDrop , simplifiant ainsi le partage de fichiers entre différents systèmes d’exploitation.

Pour profiter pleinement de l’esprit des fêtes, les Galaxy Buds4 Pro offrent une expérience d’écoute personnalisée et confortable. Les technologies Intelligent Noise Cancellation 2.0 et Intelligent Equalizer 2.0 analysent en temps réel la forme de vos oreilles et votre façon de les porter afin d’optimiser la qualité sonore. Vous bénéficiez ainsi d’une expérience audio immersive et adaptée à chaque utilisateur, avec une réduction de bruit efficace pour profiter au maximum de vos playlists de fêtes.

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