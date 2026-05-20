Les bourses d’étude en Roumanie doublées pour les étudiants tunisiens et signature de plusieurs accord entre les 2 pays

Les bourses d’étude en Roumanie doublées pour les étudiants tunisiens et signature de plusieurs accords

Des universités tunisiennes et des universités roumaines ont signé 42 accord de coopération à l’issue de la deuxième édition du “Poli International Fest“, organisée les 14 et 15 mai à l’Université Polytechnique de Bucarest.

Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique indique dans un communiqué que ces accords portent notamment sur la mobilité des étudiants, enseignants et chercheurs, les formations conjointes, la codirection de thèses, ainsi que le développement de projets liés à l’innovation et au transfert de connaissances.

La Tunisie était l’invitée d’honneur de cette édition, organisée en coordination avec l’ambassade de Tunisie en Roumanie.

Intervenant à distance lors de l’ouverture de l’événement, le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Mondher Belaïd, a souligné l’importance de ces accords dans le cadre du programme bilatéral de coopération universitaire et scientifique entre les deux pays.

Il a également salué la décision des autorités roumaines de porter de 10 à 20 le nombre annuel de bourses universitaires accordées aux étudiants tunisiens.

Selon le ministère, cette initiative s’inscrit dans une stratégie visant à renforcer la diplomatie universitaire tunisienne et à élargir les partenariats académiques et scientifiques internationaux à forte valeur ajoutée.

En marge de l’événement, la délégation tunisienne a effectué plusieurs visites dans des universités roumaines afin d’examiner les perspectives de coopération future et de s’informer sur les expériences académiques et pédagogiques locales.

Tekiano avec TAP