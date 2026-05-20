Météo en Tunisie : mer peu agitée, températures en légère hausse

La Météo en Tunisie affiche un ciel peu nuageux sur la plupart des régions, mercredi 20 mai 2026. Le vent, soufflera du secteur Nord au Nord et au Centre et du secteur Est au Sud, faible à modéré, avant de se renforcer relativement sur les hauteurs en fin de journée.

La mer sera peu agitée. Les températures seront en légère hausse, avec des maximales variant entre 22 et 26 degrés près des côtes Nord et sur les hauteurs, et oscillant entre 27 et 33 degrés dans le reste des régions, selon les prévisions de l’Institut National de la Météorologie (INM).