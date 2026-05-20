Prix de la fille arabe et de la technologie 2026 : les filles de 8 à 24 ans invitées à participer

Le Prix de la fille arabe et de la technologie 2026 est lancé. Le ministère de la Famille, de la Femme, de l’Enfance et des Séniors annonce que l’Organisation de la femme arabe ouvre les candidatures pour ce prix dédié aux filles de 8 à 24 ans, lancé à l’occasion du Girls in ICT Day.

Ce prix vise à encourager les filles arabes à se spécialiser et à s’impliquer dans les domaines des technologies de l’information et de la communication, ainsi qu’à leur permettre de développer des solutions numériques au service des questions liées aux femmes et à la société.

Il a également pour objectif de soutenir la créativité et l’innovation numérique chez les jeunes filles arabes.

Il s’agit de présenter une campagne de sensibilisation en ligne, d’une application ou d’un site web innovant traitant l’une des problématiques liées aux axes du prix, à condition que le projet contribue à l’autonomisation des femmes ou au service de la société arabe à travers l’utilisation d’outils technologiques pour résoudre un problème concret touchant les femmes dans la région arabe.

Les candidatures sont ouvertes aux filles arabes âgées entre 8 et 11 ans, 12 et 17 ans et 18 et 24 ans. La date limite de dépôt des dossiers est fixé au 31 août 2026.

Pour de plus amples informations, et déposer sa candidature, consultez le site http://www.arabwomenorg.org/NewsDetails.aspx?ID=2047

Tekiano