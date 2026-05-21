Exposition Sadok Gmach : “RÉCIT / STORY” au Violon Bleu de Sidi Bou Saïd

La galerie Le Violon Bleu de Sidi Bou Saïd accueille, du 31 mai au 15 juillet 2026, une exposition solo incontournable intitulée “RÉCIT / STORY”, entièrement dédiée à l’œuvre de Sadok Gmach (1940–2024). Le vernissage aura lieu le samedi 31 mai 2026.

L’exposition “RÉCIT / STORY” rassemble des œuvres qui traversent plusieurs décennies de création, révélant toute la profondeur d’une démarche artistique ancrée entre introspection personnelle et évolution de l’identité visuelle tunisienne.

Elle invite le visiteur à cheminer dans l’œuvre d’un peintre qui fit de la figure humaine le fil conducteur d’une quête ininterrompue, à mi-chemin entre le particulier et l’universel.

C’est la première exposition solo consacrée à Gmach depuis son décès, un hommage à la fois intime et ambitieux, qui s’inscrit dans la continuité de la rétrospective inaugurale organisée à la Maison des Arts de Belvédère en septembre 2024.

Sadok Gmach est né à Tunis en 1940 et disparu le 9 août 2024. Il est unanimement reconnu comme l’un des précurseurs de la peinture contemporaine en Tunisie. Autodidacte façonné par l’effervescence de l’après-indépendance, il débute sa carrière dans les années soixante.

Il est influencé par l’École de Tunis ( Yahia Turki, Jalel Ben Abdallah, Ammar Farhat) tout en s’ouvrant aux courants modernistes internationaux de Pierre Boucherle et Amedeo Modigliani.

Sa singularité tient à une fidélité absolue à la figure humaine : là où ses contemporains se tournaient vers l’abstraction, Gmach cultivait un univers figuratif stylisé, épuré, ancré dans la mémoire individuelle et collective. Sa couleur n’est jamais décorative : elle est, selon ses propres mots, « vécue et vivante ».

Sadok Gmach ne fut pas seulement peintre, il fut bâtisseur de collectifs. En 1962, il cofonde le Groupe des Six aux côtés de Nejib Belkhodja, Lotfi Larnaout, Nja Mahdaoui, Fabio Roccheggiani et Carlo Carrachi.

Ce mouvement rompt radicalement avec les conventions esthétiques de la génération précédente en affirmant que l’art tunisien pouvait résonner à l’échelle internationale. Il participe ensuite à la création du Groupe 70, autre collectif influent de la scène locale.

Sa carrière rayonne bien au-delà des frontières : expositions à Genève, Berlin, Francfort et Munich, présences aux grandes biennales de São Paulo et Milan, résidences à Paris… Une trajectoire internationale qui lui vaut une reconnaissance durable dans les milieux artistiques méditerranéens et arabes.

Le Violon Bleu, une galerie de référence sur la scène arabe contemporaine, a été fondée en 2004 à l’initiative d’Essia Hamdi. Elle est nichée au 16, rue de la Gare à Sidi Bou Saïd. Spécialisée dans les artistes confirmés de la région MENA, elle représente des créateurs dont les œuvres figurent dans les collections du MoMA de New York, du British Museum et du Guggenheim.

S.B.