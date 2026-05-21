Menace du virus Ebola en Tunisie : le ministère de la Santé rassure

Aucune menace directe ne pèse sur la Tunisie concernant le virus Ebola qui sévit en République démocratique du Congo, indique le ministère de santé tunisien dans un communiqué, précisant que les services compétents continuent de suivre l’évolution de la situation épidémiologique en coordination avec les partenaires internationaux et régionaux concernés.

Le ministère a souligné l’importance de renforcer la vigilance épidémiologique, d’échanger les données en temps opportun et de soutenir la préparation des systèmes de santé, notamment dans le cadre de la coopération africaine commune pour faire face aux risques sanitaires transfrontaliers.

Le département suit avec attention l’évolution de la situation épidémiologique en République démocratique du Congo, à la lumière des données publiées par le Centre africain de surveillance et de prévention des maladies et l4Organisation mondiale de la santé concernant l’apparition d’un foyer du virus Ebola.

Le ministère a appelé les Tunisiens résidant, travaillant ou voyageant en République démocratique du Congo à faire preuve de prudence, en particulier dans les zones où des cas ont été recensés, en évitant tout contact direct avec des personnes présentant des symptômes tels que de la fièvre, une fatigue intense, des vomissements, de la diarrhée ou des saignements, ainsi qu’en évitant d’utiliser leurs affaires personnelles.

Il a également recommandé, en cas d’apparition de symptômes dans les 21 jours suivant le retour d’une zone épidémique, de contacter les services de santé compétents avant de se rendre dans un établissement de santé, afin de garantir la prise en charge dans des conditions de sécurité.

Le ministère a précisé que le virus Ebola se transmet principalement par contact direct avec le sang ou les liquides corporels d’une personne infectée ou décédée, ou par le biais d’objets contaminés par ces liquides, soulignant qu’il ne se transmet généralement pas par voie aérienne ou par simple contact.

En mai 2026, l’OMS a appelé à la vigilance face à la résurgence de la maladie liée au Virus Ebola en République démocratique du Congo, bien qu’aucune menace directe n’affecte la Tunisie. Le ministère de la Santé recommande aux voyageurs de contacter les services médicaux en cas de symptômes.

Tekiano avec communiqué