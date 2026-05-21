Météo en Tunisie : temps peu nuageux sur la plupart des régions

La Météo en Tunisie indique que le temps est peu nuageux sur la plupart des régions, jeudi 21 mai 2026, la mer sera peu agitée à localement agitée, selon les prévisions de l’Institut National de la Météorologie, (INM).

Le vent soufflera de secteur Nord au Nord et au Centre, et de secteur Est au Sud, relativement fort près des côtes Est et faible à modéré ailleurs, se renforçant en fin de journée au Sud provoquant des tourbillons de sables locaux .

Les températures maximales oscilleront entre 24 et 29 degrés dans le Nord, les régions côtières et sur les hauteurs, et varieront entre 30 et 35 degrés dans le reste des régions, selon la même source.