Round 13 de Mohamed Ali Nahdi remporte le Prix du Meilleur Film au Cannes Prestige Summit

Le long métrage Round 13 (El Ronda 13), réalisé et interprété par Mohamed Ali Nahdi, vient de décrocher le prix du Meilleur Film au Cannes Prestige Summit, une manifestation internationale de prestige organisée en marge du célèbre Festival de Cannes, faisant briller le cinéma tunisien encore une fois de plus sur la scène mondiale.

Le Cannes Prestige Summit est un événement parallèle qui se tient chaque année dans la ville de Cannes durant la période du festival de Cannes. Organisé par une structure privée indépendante spécialisée dans les événements culturels et artistiques internationaux, il réunit chaque année des professionnels issus des secteurs du cinéma, de la production, des médias et des industries créatives.

L’objectif est de créer un espace d’échange et de réseautage, tout en mettant en lumière des projets artistiques et cinématographiques venus du monde entier, à travers des projections, des rencontres, des hommages et des prix spéciaux.

Cette distinction offre au film Round 13 un rayonnement supplémentaire parmi les nombreux événements qui gravitent autour du Festival de Cannes, confirmant la présence continue des talents tunisiens dans les espaces cinématographiques internationaux.

Mohamed Ali Nahdi se dit fière de recevoir un autre prix remporté à Cannes, une ville qui porte une immense histoire avec le cinéma, qui vient s’ajouter au palmarès de ce magnifique projet humain : Round 13…Je dédie ce prix, comme toujours, à mon équipe, à ma très chère mère, ainsi qu’à tous les anges partis trop tôt, écrit-il.

Round 13 : l’histoire d’un combat bien au-delà du ring

Scénarisé par Sophia Haoues, Round 13 raconte l’histoire de Kamel, ancien champion de boxe ayant troqué la gloire des rings pour une vie paisible auprès de sa femme Samia et de leur fils Sabri.

Tout bascule le jour où un accident révèle que Sabri souffre d’une tumeur osseuse. Commence alors un combat autrement plus difficile : celui d’une famille face à la maladie, porté par la résilience, l’amour parental et la force des liens familiaux.

Le film est incarné avec justesse par Helmi Dridi et Afef Ben Mahmoud, dans une mise en scène sobre et puissante saluée par la critique internationale. La boxe y est utilisée comme métaphore : le véritable round se joue loin des rings, dans l’intimité d’un foyer éprouvé.

La récompense cannoise s’inscrit dans un parcours déjà remarquable pour ce film. Round 13 a été sélectionné dans la compétition “Critics’ Picks” de la 29e édition du Festival Black Nights de Tallinn (PÖFF) en Estonie, l’un des festivals les plus importants d’Europe du Nord, qui s’est tenu du 7 au 23 novembre 2025.

Il a également remporté le Crystal Simorgh du Meilleur Film lors de la 43e édition du Festival International du Film Fajr, à Shiraz en Iran, en décembre 2025.

Cette coproduction internationale associant la Tunisie, Chypre, le Qatar et l’Arabie saoudite est soutenue par le Centre national du cinéma et de l’image (CNCI), qui a salué cette consécration comme un signal fort de la vitalité du cinéma tunisien à l’international.

Mohamed Ali Nahdi est né à Tunis en 1972, il est le fils du comédien Lamine Nahdi et de la chanteuse Souad Mahassen. Formé au Conservatoire libre du cinéma français (CLCF) à Paris, il a construit sa carrière entre théâtre, cinéma tunisien et productions étrangères.

Après plusieurs courts métrages, il signe en 2022 son premier long métrage, Moez : le bout du tunnel, un drame social et politique acclamé. Round 13 confirme sa maîtrise de la narration intime et sa capacité à toucher les publics par-delà les frontières.

I.D.