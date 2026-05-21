Tunisie : 7 000 bornes de recharge électrique d’ici 2030, l’ANME accélère la mobilité électrique

La Tunisie franchit une étape décisive dans sa transition vers la mobilité électrique. À l’occasion du 40e anniversaire de l’Agence nationale pour la maîtrise de l’énergie (ANME), célébré les 20 et 21 mai 2026 à la Cité de la culture de Tunis, son directeur général Nafaâ Baccari a dévoilé un programme ambitieux de déploiement de bornes de recharge pour véhicules électriques à l’échelle nationale.

Un réseau de bornes de recharge qui va transformer les autoroutes tunisiennes

L’annonce phare de l’événement concerne la signature d’un accord entre l’ANME et Tunisie Autoroutes pour équiper le réseau autoroutier tunisien de bornes de recharge électrique. Un cahier des charges spécifique aux stations de recharge sera prochainement publié, ouvrant la voie à une infrastructure structurée et normalisée.

Les objectifs sont clairement chiffrés : 7 000 points de recharge d’ici 2030, puis 12 000 d’ici 2035. Pour atteindre ces cibles, l’État mise sur l’investissement privé, un levier qui pourrait générer jusqu’à 1 000 emplois directs.

Des industriels tunisiens manifestent déjà leur intérêt pour la fabrication locale de composants de recharge, signe d’une filière émergente. Par ailleurs, la loi de finances 2027 comportera des mesures incitatives pour encourager le secteur public à acquérir des véhicules électriques.

Fondée en 1985, l’ANME est l’acteur central de la politique tunisienne d’efficacité énergétique et de développement des énergies renouvelables. En quarante ans, son bilan est considérable : le Fonds de transition énergétique, lancé dès 2004, a permis à l’État de réaliser des économies dépassant 14 milliards de dinars.

Le programme Prosol a conduit à l’installation de plus de 1,2 million de m² de capteurs solaires thermiques, tandis que Prosol Elec a généré plus de 450 mégawatts d’énergie solaire photovoltaïque sur les toits des habitations. Environ 12 000 familles en zones isolées ont également bénéficié de l’électrification solaire rurale.

Aujourd’hui, les énergies renouvelables représentent près de 9 % de la production nationale d’électricité, portées par la loi de 2015 qui a instauré les régimes d’autorisation, de concession et d’autoproduction.

Avec ce programme de mobilité électrique, l’ANME élargit son champ d’action à la décarbonation des transports, secteur clé pour atteindre les objectifs tunisiens de réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Le déploiement de bornes de recharge sur les autoroutes constitue le premier maillon visible d’une stratégie plus large, qui associe normalisation, investissement privé et incitations fiscales pour faire de la voiture électrique une réalité accessible aux Tunisiens.

Tekiano