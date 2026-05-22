Aïd al-Adha 2026 : deux jours de congé en Tunisie à l’occasion de l’Aid

Les agents de l’État, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif bénéficieront de deux jours de congé à l’occasion de l’Aïd al-Adha 2026, annonce la présidence du gouvernement tunisien dans un communiqué.

Les jours de congé en Tunisie à l’occasion de Aïd al-Adha 2026 sont mercredi 27 et jeudi 28 mai.

Cette décision intervient conformément aux dispositions du décret présidentiel n°223 de l’année 2021, daté du 7 décembre 2021, relatif à la fixation des jours fériés accordés aux agents de l’État, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif.