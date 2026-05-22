Inauguration d’une École de la deuxième chance à Béja

Une École de la deuxième chance a été inauguré à Béja pour lutter contre l’abandon scolaire. Ce nouvel établissement, placé sous la tutelle du ministère de l’Éducation, vise à offrir une nouvelle opportunité aux jeunes ayant quitté prématurément le système scolaire.

La cérémonie d’ouverture s’est déroulée jeudi 21 mai 2026 en présence du gouverneur de Béja, Ahmed Ben Kharrat, ainsi que de plusieurs responsables éducatifs et représentants de UNICEF Tunisie.

Ce premier centre régional de l’École de la deuxième chance constitue une avancée importante dans le système éducatif tunisien. Il cible les jeunes âgés de 12 à 18 ans ayant abandonné leurs études, avec une capacité d’accueil de 500 bénéficiaires par an.

Le projet, dont le coût global avoisine les 2 milliards de millimes, couvre non seulement le gouvernorat de Béja mais également les régions avoisinantes.

L’objectif est de proposer un cadre éducatif alternatif permettant aux adolescents de reprendre leur parcours scolaire tout en développant des compétences professionnelles et sociales facilitant leur intégration dans la société.

Une approche éducative et sociale intégrée

L’encadrement de cette école sera assuré par des enseignants et des conseillers relevant du ministère de l’Éducation, en collaboration avec des spécialistes issus des structures partenaires, notamment les services sociaux ainsi que le ministère de la Formation professionnelle et de l’Emploi.

Cette approche participative vise à accompagner les jeunes sur les plans éducatif, psychologique et professionnel afin de réduire le phénomène du décrochage scolaire en Tunisie.

Dans son allocution, le ministre de l’éducation Noureddine Nouri a souligné que ce projet s’inscrit pleinement dans la vision de l’État social, plaçant l’humain au cœur des priorités nationales.

Il a également affirmé que l’École de la deuxième chance porte un message fort : celui de garantir à chaque jeune l’accès au savoir, quelles que soient les difficultés rencontrées.

Le ministère de l’Éducation prévoit ainsi d’étendre progressivement cette expérience à plusieurs régions du pays afin de promouvoir l’égalité des chances et l’équité éducative en Tunisie.

A noter que deux autres écoles de la deuxième chance existent en Tunisie avec le soutien de l’UNICEF Tunisie. La première a été inaugurée en 2021 à Bab El Khadhra à Tunis et la deuxième en 2024 à Kairouan.

Tekiano

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