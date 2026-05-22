La piscine du Belvédère rouvre ses portes le 2 juin 2026, horaires et tarif

La piscine municipale du Belvédère à Tunis accueillera de nouveau les baigneurs à partir du 2 juin 2026, annonçant officiellement le début de la saison estivale dans la capitale tunisienne.

Très attendue par les habitants de Tunis et les amateurs de natation, cette infrastructure emblématique, la piscine du Belvédère situé à place Pasteur, ouvrira ses portes du mardi au dimanche, tandis que le lundi sera réservé aux opérations d’entretien.

La municipalité de Tunis a également fixé quatre créneaux quotidiens pour les visiteurs : de 8h à 10h, de 10h30 à 12h30, de 13h à 15h et de 15h30 à 17h30.

Le prix d’accès reste accessible avec un tarif de 4 dt par séance, alors que les enfants de moins de 12 ans devront être accompagnés d’un adulte.

Située au cœur du parc du Belvédère, cette piscine municipale rénovée représente aujourd’hui l’un des principaux espaces de loisirs estivaux à Tunis.

Fermée durant plusieurs années avant d’être réhabilitée et inaugurée en 2024, elle offre désormais un cadre modernisé avec des équipements adaptés, des vestiaires rénovés et des espaces sécurisés pour les nageurs.

La réouverture de la piscine du Belvédère devrait attirer un large public durant l’été 2026, notamment les familles et les jeunes en quête d’activités rafraîchissantes dans la capitale tunisienne.

Tekiano