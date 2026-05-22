L’usage de l’IA dans les Musées : l’UNESCO et l’ICOM lancent une enquête mondiale

L’usage de l’IA dans les Musées : l’UNESCO lance une enquête mondiale

Une enquête mondiale pour recenser l’usage de l’intelligence artificielle (IA) dans les musées a été lancée mercredi 20 mai par l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) et le Conseil international des musées (ICOM).

Le questionnaire destiné aux professionnels est accessible en ligne via le formulaire officiel Enketo Express sur la plateforme KoboToolbox et est disponible dans les six langues officielles de l’ONU (arabe, mandarin, anglais, français, russe, espagnol).

L’enquête vise à rassembler des exemples concrets, des informations de référence et des données sur la manière dont les musées du monde entier utilisent l’IA dans leurs opérations, a indiqué l’UNESCO dans un communiqué publié sur son site internet.

L’étude doit également évaluer comment ces pratiques respectent la Recommandation de l’UNESCO de 2021 sur l’éthique de l’IA ainsi que le Code d’éthique de l’ICOM.

Les conclusions de cette enquête feront l’objet d’un rapport conjoint. Ce document servira de base à l’élaboration de recommandations politiques et opérationnelles pour les États membres, tout en guidant les futurs programmes de renforcement des capacités des professionnels du secteur.

L’UNESCO et l’ICOM appellent à une mobilisation massive des professionnels afin de mesurer l’impact de ces technologies sur l’évolution du rôle des musées dans la société.

Ce rapport viendra compléter l’application des normes énoncées dans la Recommandation de 2015 concernant la protection et la promotion des musées et des collections, adoptée par la Conférence générale de l’UNESCO le 17 novembre 2015.

Ce texte historique, élaboré en étroite coopération avec l’ICOM, visait à moderniser le cadre international de la place des musées dans la société, qui n’avait pas été mis à jour depuis 1960.

Le le Conseil international des musées (ICOM) précise que toutes les institutions, quels que soient leur type et leur taille, sont invitées à y contribuer en répondant à l’enquête menée en ligne avant le 21 juillet 2026.

Tekiano avec TAP