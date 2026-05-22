Météo en Tunisie : légère hausse des températures

La Météo en Tunisie affiche une légère hausse des températures avec un ciel peu nuageux ce vendredi, 22 mai 2026 sur la plupart des régions, selon les prévisions de l’Institut National de la Météorologie (INM).

Le vent est de secteur Nord faible à modéré, relativement fort l’après-midi sur le golfe de Tunis. La mer sera houleuse à agitée dans le golfe de Tunis.

Les températures seront en légère hausse, avec des maximales comprises entre 21 et 25 degrés près des côtes Nord et sur les hauteurs, et entre 26 et 30 degrés dans le reste des régions, atteignant localement 32 degrés dans le Sud-Ouest.s