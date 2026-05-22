Une cheffe tunisienne de 22 ans, Maram Rezgui, a brillé au concours international de Kazan 2026

Maram Rezgui, jeune cheffe tunisienne âgée de 22 ans et diplômée du Centre de formation et de développement professionnel d’El Zohour, a décroché la deuxième place au concours international des jeunes chefs « Younes Ahmed Zianov », organisé à Kazan, capitale de la République du Tatarstan en Russie.

L’événement s’est tenu dans le cadre du Forum international de Kazan 2026, rendez-vous économique et culturel de référence entre la Russie et le monde islamique. La compétition culinaire a réuni des participants venus de 13 pays du monde islamique, faisant de cette édition un véritable carrefour de gastronomies et de cultures.

Ce qui distingue le concours Younes Ahmed Zianov est son format particulièrement exigeant : le système de la « boîte noire ». Dans cette épreuve, les candidats ne découvrent les ingrédients mis à leur disposition que quelques instants avant le début de la compétition.

Improvisation, maîtrise technique et créativité culinaire sont ainsi mises à l’épreuve simultanément, dans un format qui ne laisse aucune place à l’approximation. La première place de cette édition est revenue au candidat égyptien Abdelrahman Mohsen.

La présence de Maram Rezgui à Kazan n’est pas le fruit du hasard. Pour représenter la Tunisie sur la scène internationale, la jeune femme a dû d’abord s’imposer lors du concours national « Coupe des chefs », une compétition qui a rassemblé plusieurs jeunes cuisiniers issus de centres de formation professionnelle publics et privés à travers tout le pays.

C’est grâce à sa victoire dans cette sélection nationale que Maram Rezgui a obtenu son billet pour Kazan. Sur place, face à une concurrence internationale soutenue, elle a su se démarquer grâce à son savoir-faire, sa créativité et la qualité de sa présentation, confirmant ainsi le potentiel remarquable des jeunes professionnels formés en Tunisie.

Au-delà du classement, la compétition a mis en lumière la richesse des traditions gastronomiques du monde islamique. Le programme de l’événement a également inclus des séances de dégustation de spécialités inspirées des cuisines tunisienne, turque, malaisienne, libanaise et ouzbèke, préparées par des restaurants de Kazan à partir de recettes traditionnelles présentées par les participants.

Le président de l’Association des restaurateurs et hôteliers de la République du Tatarstan, Zoufar Gaïazov, a souligné que la participation internationale du concours ne cesse de croître, estimant que l’implication de pays du monde islamique et d’Asie illustre l’importance du dialogue culturel et populaire dans le contexte international actuel.

La performance de Maram Rezgui est aussi une victoire pour le système de formation professionnelle en Tunisie. Son parcours, de l’établissement d’El Zohour jusqu’au podium international de Kazan, démontre que les centres de formation professionnelle du pays sont capables de former des jeunes compétitifs à l’échelle mondiale.

D’ailleurs, le ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle, Riadh Chaoud, a tenu à honorer mardi 19 mai 2026, la stagiaire Maram Rezgui, lauréate du concours international des jeunes chefs cuisiniers « Young Chefs International », tenu en Russie du 13 au 15 mai dernier, au siège du ministère.

À 22 ans, Maram Rezgui n’en est qu’au début d’une carrière qui s’annonce prometteuse. Sa médaille d’argent à Kazan constitue une source d’inspiration pour toute une génération de jeunes cuisiniers tunisiens qui rêvent de faire rayonner leur culture gastronomique au-delà des frontières.

Tekiano