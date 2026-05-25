Chery Tunisie inaugure sa nouvelle agence sur la route Tunis-La Marsa

L’enseigne automobile Chery renforce sa proximité avec sa clientèle avec un nouveau showroom situé sur un axe stratégique à fort trafic, reflétant la diversité de sa gamme de véhicules dotés de motorisations aussi bien thermiques, hybrides qu’électriques.

Chery Tunisie franchit un cap supplémentaire. La STA (Société Tunisienne d’Automobiles), concessionnaire officiel de la marque, a inauguré son tout nouveau showroom situé sur la route Tunis-La Marsa, précisément au niveau de Aïn Zaghouan.

Cette nouvelle agence s’inscrit dans le cadre de l’extension du réseau Chery pour accompagner la dynamique de développement exponentielle que connaît la marque actuellement sur le marché tunisien.

A l’occasion de la cérémonie d’inauguration, M. Lamine Abassi, Directeur Commercial et Marketing de la STA- Chery a déclaré : « Cette nouvelle implantation marque une étape importante dans notre développement et reflète notre volonté de nous rapprocher davantage de nos clients, tout en leur offrant une expérience plus moderne et premium autour de l’univers Chery. »

Le nouveau showroom accueille les nouveautés de la gamme Chery en Tunisie, notamment son tout dernier modèle hybride rechargeable, le SUV Chery Tiggo 8 CSH, aux côtés du Tiggo 7 CSH ou encore de la nouvelle référence des SUV 100% électriques, le nouveau Chery i03.

« Cette expansion confirme l’ambition de Chery de renforcer durablement sa présence sur le marché tunisien et d’accompagner l’évolution des attentes des automobilistes avec une offre toujours plus innovante et accessible », a souligné pour sa part M. Aymen Ben Tili, Directeur Général Adjoint de la STA- Chery.

Avec trois lancements de nouveaux modèles au cours des 3 derniers mois (Tiggo 7 Hybride – CSH, Tiggo 8 Hybride CSH et I03), Chery se donne les moyens de son ambition : devenir un acteur incontournable du secteur automobile tunisien.

Ce nouveau showroom se veut par conséquent une véritable vitrine des valeurs et du positionnement de la marque Chery, incarnant à la fois l’innovation, la performance et le confort qui distinguent ses véhicules.

Les visiteurs y seront accueillis par des conseillers commerciaux, mobilisées pour offrir un accompagnement personnalisé. Les équipes guideront chaque client tout au long de son parcours de découverte, en lui apportant l’ensemble des informations nécessaires pour faire son choix selon ses besoins. Un accent particulier est mis sur la sophistication technologique la qualité de fabrication et bien sûr la sécurité des modèles proposés.

Après une année 2025 marquée par une croissance record de +70% en nombre de véhicules vendus, la STA table sur l’année 2026 pour innover et se dépasser.

#CSH #AiMOGA #AiMOGARobotics

À PROPOS DE CHERY TUNISIE

La STA (Société Tunisienne d’Automobiles), est le concessionnaire officiel des véhicules Chery en Tunisie. En 2025, Chery s’est hissée parmi les trois marques de voitures particulières les plus vendues en Tunisie, affichant une croissance exceptionnelle de +70 % par rapport à 2024. Cette performance est portée par la gamme Tiggo, reconnue pour sa diversité, sa fiabilité et ses standards élevés en matière de sécurité.

Le réseau Chery, basé sur la proximité, permet à la marque de rester au plus près de ses clients, avec désormais 9 agences opérationnelles à Tunis (Ben Arous, Aïn Zaghouan et La Charguia), Nabeul, Akouda, Sfax (Bab Bhar et La Poudrière), Gabès et Djerba.

Communiqué