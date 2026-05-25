Comar d’or 2026 : Hichem Ben Azouz et Nasr Belhaj Bettaieb lauréats des meilleurs romans tunisiens (Palmarès)

La cérémonie des Comar d’or 2026, célébrant la 30ème édition de ce prestigieux prix littéraire tunisien lancé en 1997, a récompensé les meilleurs romans en langue arabe et français, sélectionnés parmi 92 romans candidats, une participation record!

Organisée par Comar Assurances (Compagnie Méditerranéenne d’Assurances et de Réassurances, la 30ème édition des Comar d’or s’est déroulée lors d’une soirée au théâtre de l’opéra de la cité de la culture de Tunisie qui a été embellie par une performance exceptionnelle de l’Orchestre Symphonique de Carthage sous la direction du maestro Hafedh Makni.

La soirée du samedi 23 mai 2026, a été marquée par une exposition documentaire retraçant les œuvres primées depuis 1997, une ouverture musicale et plusieurs séquences d’hommage.

À cette occasion, six figures ayant participé à la création des Comar d’Or ont été distinguées, aux côtés de six auteurs emblématiques des précédentes éditions : Rachid Ben Jemia, Hatem Bourial, Chokri Mabkhout, Hédi Timoumi, Yamen Manaï et Faouzia Zouari.

Les gagnants des Comar d’Or 2026 sont l’écrivain et médecin tunisien Hichem Ben Azouz qui a remporté la distinction suprême en langue française pour son premier roman “Sangoma le guérisseur” (éditions Hikayet).

L’auteur arabophone Nasr Belhaj Bettaieb, a remporté le 1er prix du meilleur roman en langue arabe pour son œuvre “Saif Assaouane” (éditions Khraief).

Palmarès de la 30ème édition des Comar d’Or

Comar d’Or 2026 – Dotation de 15 000 dinars

– Hichem Ben Azouz pour Sangoma le guérisseur (éditions Hikayet) – catégorie langue française

– Nasr Belhaj Bettaieb pour سيف الصوان (Saif Assaouane) (éditions Khraief) – catégorie langue arabe

Prix Spéciaux du Jury – Dotation de 7 000 dinars

– Hella Feki pour Une reine sans Royaume (éditions JC Lattès) – langue française

– Fahmi Al-Balti pour دم سيّئ (Dam Saye’e ) (éditions Kabsa) – langue arabe

Prix Découverte – Dotation de 3 000 dinars

– Sofiene Ben M’rad pour Tunis Arkana (éditions SIKELLI) – volet francophone

– Najoua Kadri pour الماجدة (Al Majda) (éditions Arkadia) – volet arabophone

Les romans ont été sélectionnés par deux comités distincts qui ont mené les délibérations. Le jury de langue arabe est composé de Mohamed El Qadhi, Naziha Khlifi, Saadia Ben Salem, Toufik Aloui et Neila Jalled. Le jury de langue française réunit quant à lui Ridha Kefi, Issam Marzouki, Amina Chnik, Mokhtar Sahnoun et Azza Filali.

Les organisateurs indiquent que la session 2026 a enregistré un record historique de participation avec 92 romans candidats, dont 59 œuvres en lice en langue arabe et 33 en langue française, contre 13 au total lors de la première édition des Comar d’or.

Cette nouvelle édition des Comar d’or témoigne de l’effervescence du secteur du livre en Tunisie et surtout de l’émergence d’écrivains tunisiens passionnés en provenance de plusieurs domaines. Des auteurs qui relatent leurs expériences professionnelles et personnelles et qui osent décortiquer l’humain et l’histoire entrainant les lecteurs dans un voyage littéraire inédit.

S.B.