Météo en Tunisie : temps clair, mer calme

La Météo en Tunisie affiche un temps clair lundi 25 mai 2026. Brumes locales le matin, puis le ciel est généralement dégagé à peu nuageux, selon les prévisions de l’Institut National de la Météorologie (INM).

Le vent soufflera de secteur Est, relativement fort à localement fort au sud avec des tourbillons de sable locaux et faible à modéré, dans le reste des régions.

La mer sera calme à peu agitée. Les températures maximales seront comprises entre 21 et 26 degrés près des côtes et sur les hauteurs, oscilleront entre 27 et 32 degrés ailleurs et atteignant 34 degrés au sud-ouest.