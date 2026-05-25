TGM Gallery propose l’exposition collective ‘Si la terre se souvient’ sur la mémoire et le territoire

TGM Gallery propose l’exposition collective ‘Si la terre se souvient’ qui porte sur la mémoire et le territoire et dont le vernissage aura lieu jeudi 04 juin 2026 à partir de 17h à la Marsa. Cet événement réunit neuf artistes contemporains autour d’une réflexion profonde sur le lien entre l’être humain et la terre.

Au cœur de cette exposition, une question centrale guide le parcours artistique : si la terre était un témoin conscient, que retiendrait-elle de l’humanité ?

À travers cette interrogation, les artistes explorent la relation réciproque entre l’homme et son environnement, une relation qui façonne les identités, les comportements et la perception de soi.

L’exposition met en lumière cette interaction essentielle, où la terre devient à la fois mémoire vivante et espace d’expression.

Réunissant des œuvres issues de la photographie, de la peinture et d’autres formes d’expression contemporaine, ‘Si la terre se souvient’ propose un parcours artistique centré sur la notion de transmission.

Les artistes abordent des thématiques fortes telles que la mémoire individuelle et collective, le rapport au territoire, l’appartenance et l’exil et la perte et la continuité culturelle.

Cette exposition collective rassemble neuf artistes contemporains; Abdesslem Ayed, Amor Ghedamsi, Asma Ben Aissa, Douraïd Souissi, Hassen Saies, Ibrahim Màtouss, Moritz Hagedorn, Najah Zarbout et Sahar El Echi.

Parmi les œuvres présentées, on retrouve notamment Kiis in the Kerkennah series de Douraïd Souissi, qui s’inscrit dans une démarche de recherche visuelle autour du territoire et de la mémoire insulaire.

Avec l’exposition Si la terre se souvient, les visiteurs sont invités à découvrir une expérience artistique immersive où la terre devient un espace de mémoire, de questionnement et de transmission. L’exposition se déroule du 04 juin au 12 juillet 2026.

Tekiano