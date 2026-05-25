Virus Ebola et Hantavirus : La Tunisie a renforcé la surveillance sanitaire dans les aéroport et points de passage terrestres

A des fins préventives contre les virus “Hanta” et “Ebola”, la Tunisie a renforcé la surveillance sanitaire dans les aéroports, ports et points de passage terrestres à travers la mise en place d’un protocole sanitaire destiné aux voyageurs en provenance de pays ayant connu des foyers de propagation des deux virus a souligné dimanche, le directeur général du centre national de pharmacovigilance, Riadh Daghfous.

Ce protocole sanitaire qui vise à vérifier l’état de santé des voyageurs avant l’entrée sur le territoire tunisien, comprend dans un premier temps, la prise de température et le test PCR pour détecter le virus “Ebola”, précise Riadh Daghfous.

La Tunisie a prévu des espaces de confinement en cas d’infection et assurera le transfert des patients depuis les points de passage vers les centres de confinement, mise à part la mobilisation du personnel qualifié dans ces centres.

Il est à noter que la Tunisie a décidé, vendredi dernier, de renforcer la surveillance sanitaire dans les aéroports, ports et points de passage terrestres et l’application stricte des protocoles préventifs, afin d’assurer la détection, l’intervention rapide et garantir la sécurité nationale.

Cette décision a été prise lors d’une réunion de coordination qui s’est tenue au ministère de la santé, sous la présidence du ministre de la santé Mustapha Ferjani, consacrée au suivi des dernières évolutions de la situation épidémiologique à l’échelle mondiale, notamment en ce qui concerne les virus “Ebola” et “Hanta”, selon un communiqué du ministère.

Ont pris part à cette réunion, des représentants des ministères de la défense nationale, de l’intérieur, des affaires étrangères, des Transports, de l’office de l’aviation civile et des aéroports, ainsi que des cadres du ministère de la santé et plusieurs experts.

Il convient de rappeler que Dr Riadh Daghfous avait affirmé que la situation épidémiologique concernant les virus Ebola et Hantavirus n’est pas préoccupante, tant au niveau mondial qu’en Tunisie, soulignant que le risque de propagation de l’infection demeure limité en raison des mesures préventives et des protocoles sanitaires mis en place.

Tekiano avec TAP

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