Le zoo du Belvédère ouvre ses portes après l’Aid Al Adha 2026 à partir du samedi 30 mai à 11h00 annonce la municipalité de Tunis. Cette réouverture du zoo du Belvédère se fait après l’achèvement de travaux de maintenance et s’accompagne d’activités et animations pour les enfants.

Des animations gratuites seront organisées les 30 et 31 mai 2026 dans l’espace extérieur du parc, lit-on dans le communiqué de la municipalité de Tunisie avec notamment des ateliers de dessin et des jeux destinés aux enfants.

Le programme du dimanche 31 mai prévoit des spectacles et activités à l’occasion de la fête des mères ainsi qu’une distribution de cadeaux aux mamans.

Tekiano