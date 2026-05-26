Médenine accueille le Festival National du Théâtre Expérimental dans une 29e édition du 30 mai au 4 juin 2026, annonce la direction du Centre des Arts Dramatiques et Scéniques de Médenine.

Le festival s’ouvre samedi 30 mai au Complexe Culturel de Médenine avec la pièce Les Fugueuses de Wafa Taboubi, précédée d’un spectacle de rue associant majorettes et marionnettes géantes.

Durant six jours, la programmation alternera représentations professionnelles, performances de rue, projections de films – dont Guirra de Fadhel Jaïbi – et un séminaire dédié au théâtre et à l’intelligence artificielle. La clôture sera assurée jeudi 4 juin par la pièce Jacaranda de Nizar Saidi.

Programme du Festival National du Théâtre Expérimental de Médenine 2026

Un stage de formation axé sur l’art de l’acteur sera animé par Ramzi Aziz du 1er au 3 juin. Destiné aux praticiens amateurs, ce cycle reçoit les candidatures par voie électronique jusqu’au 29 mai.

Organisé avec le soutien du ministère des Affaires culturelles, ce rendez-vous dédié à la recherche théâtrale a été fondé en 1992 par le dramaturge Anouar Chaâfi (1965-2025). La précédente édition, à l’automne 2025, avait été dédiée à la mémoire de son fondateur, figure majeure du quatrième art tunisien et premier directeur du Centre de Médenine.

Tekiano avec TAP