Météo en Tunisie : temps partiellement nuageux, cellules orageuses l’après-midi

La Météo en Tunisie affiche un temps partiellement nuageux sur la plupart des régions, mardi 26 mai 2026 avec apparition l’après-midi de cellules orageuses locales accompagnées de pluies sur les régions du centre ouest.

Le vent soufflera du secteur Est, faible à modéré, relativement fort au sud l’après-midi. La mer sera peu agitée, selon les prévisions de l’Institut National de la Météorologie (INM).

Les températures maximales varieront entre 24 et 29 degrés près des côtes et sur les hauteurs, et oscilleront entre 29 et 33 degrés dans le reste des régions.