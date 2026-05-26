Sangoma le guérisseur : le roman poignant de Hichem Ben Azouz récompensé par le Comar d’Or 2026

Lauréat du prestigieux Prix Comar d’Or 2026, Sangoma le guérisseur marque une entrée remarquée dans le paysage littéraire tunisien pour Hichem Ben Azouz. Médecin tunisien installé à Johannesburg, l’auteur signe un premier roman profondément humain, inspiré par son expérience du soin, de l’exil et des fractures intérieures.

À travers le personnage de Slim, jeune médecin épuisé par la pression hospitalière et hanté par un drame personnel, le lecteur embarque dans une traversée initiatique de l’Afrique, de Cap Angela jusqu’à Cape Agulhas. Plus qu’un voyage géographique, le livre raconte une quête de reconstruction, entre douleur, mémoire et renaissance.

Dans ce roman puissant, Hichem Ben Azouz, qui a a parcouru les hôpitaux, les camps et les routes d’Afrique, à l’écoute des corps et des voix oubliées, explore les limites de la médecine moderne et la fatigue du corps médical confronté à une logique froide et technique.

Le terme ‘Sangoma‘, issu de la tradition sud-africaine, désigne un guérisseur spirituel respecté, à la fois guide, conseiller et passeur de mémoire. Loin des clichés de la sorcellerie, ces praticiens agissent comme des conseillers, des psychologues et des guides spirituels au sein de leur communauté.

Cette figure devient le symbole d’une autre manière de soigner, fondée sur l’écoute, la transmission et la reconnexion à soi. Entre hôpitaux, frontières, camps de fortune et spiritualités africaines, le roman mêle pensée décoloniale, sagesse ancestrale et introspection avec une écriture sensible et immersive.

Avec Sangoma le guérisseur, Hichem Ben Azouz livre un récit intense sur le burn-out, la fuite et la guérison intérieure. Salué pour la finesse de son écriture et la profondeur de ses thèmes, le roman s’impose comme l’une des révélations littéraires tunisiennes de l’année.

Cette consécration au Prix Comar d’Or 2026 vient confirmer la force d’un texte qui interroge ce que la médecine peut réparer, mais aussi ce que les blessures invisibles continuent de porter en silence.

Le jury du Comar d’or 2026 commente : C’est ‘Un roman qui relate l’expérience exceptionnelle d’un médecin tunisien en rupture de ban avec un système médical enfermé dans la logique froide de la technicité. C’est aussi un voyage initiatique en quête de l’humain, de la mémoire et qui renoue avec une sagesse ancienne. Un roman écrit avec une sensibilité à fleur de mots et de phrases.’

Le roman Sangoma le guérisseur de Hichem Ben Azouz, un roman de 556 pages paru en 2025 chez Hkeyet Edition est disponible dans plusieurs libraires en Tunisie et en vente en ligne sur le site ceresbookshop.com.

Tekiano

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