L’ANCS alerte sur la recrudescence des cyberattaques dopées à l’IA ciblant les réseaux sociaux en Tunisie

L’ANCS, agence nationale de la cybersécurité, a alerté sur la recrudescence des cyberattaques ciblant les utilisateurs des réseaux sociaux en Tunisie. L’organisme met particulièrement en garde contre l’usage croissant de l’intelligence artificielle (IA) à des fins d’escroquerie, de désinformation et de ciblage de données personnelles.

Selon un communiqué de l’ANCS, les plateformes sociales ont dépassé le statut de simples espaces de communication pour devenir de véritables vecteurs de menaces.

L’agence a répertorié plusieurs formes de danger émergentes, dotées d’une technicité accrue, à l’instar du hameçonnage (phishing) dopé à l’IA, rendant les tentatives de fraude plus réalistes et personnalisées, ou encore de l’usurpation d’identité adossée à l’ingénierie sociale pour manipuler les utilisateurs et gagner leur confiance.

Les pirates ciblent également le vol de codes de vérification (OTP) afin de contourner les barrières de sécurité et propagent des logiciels malveillants par l’envoi de liens piégés via messagerie privée ou la diffusion de programmes pirates.

Face à cette prolifération, l’autorité de cybersécurité exhorte les internautes à adopter une vigilance stricte et à appliquer des mesures préventives immédiates. La règle d’or est de ne jamais partager ses codes de vérification et de se méfier systématiquement des messages urgents, alarmistes ou incitant à un clic rapide sur un lien suspect.

Pour sécuriser efficacement leurs comptes, les internautes sont invités à activer la double authentification sur toutes les plateformes, à vérifier scrupuleusement l’identité de l’expéditeur ou de l’appelant avant toute interaction critique, à restreindre l’accès aux informations personnelles sur les profils publics et à refuser l’ajout d’inconnus dans les boucles de conversation privées.

Enfin, l’ANCS préconise une hygiène numérique rigoureuse au quotidien, qui passe par l’utilisation exclusive des applications officielles, la suppression régulière des applications inutilisées et la surveillance constante de la liste des appareils connectés aux différents comptes.

Tekiano avec TAP