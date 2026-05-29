Le Chœur de Chants Grecs de Tunis propose un concert caritatif au profit de l’Association Diar El Amal

Le Chœur de Chants Grecs de Tunis propose un concert caritatif sous la direction du Maestro Zied Ben Amor. Il chantera son nouveau répertoire, mardi 2 juin 2026 à 19h au profit de l’Association Diar El Amal à l’Espace Mad’art Carthage.

La première partie sera assurée par Yaensen qui présentera ses dernières créations. Toutes les recettes seront reversées à l’Association Diar El Amal qui s’occupe de bébés et d’enfants orphelins.

Cet ensemble culturel réunit des passionnés de musique grecque, qu’ils soient Tunisiens ou membres de la communauté grecque en Tunisie autour de la richesse du répertoire hellénique.

Le Chœur de chants grecs de Tunis, initié par Hélène Catzaras et dirigé par le maestro Zied Ben Amor EST crée en Fevrie 2022. Il célèbre la culture grecque en Tunisie à travers des spectacles musicaux. Interprète des chants populaires des îles et traditionnels.

Le Chœur de Chants Grecs de Tunis interprète des chants grecs traditionnels, populaires et modernes à travers des spectacles mettant en lumière de la culture grecque à Tunis.

Son répertoire est riche et varié alliant chants populaires grecs modernes(Theodorakis, Hadjidakis, etc., ) et les musiques traditionnelles grecques (chants des îles et du continent).

Les billets de ce concert sont en vente uniquement au guichet de CinéMadart à Carthage Dermech au prix de 25 dt.

Tekiano