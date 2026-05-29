Lutte contre l’abus dans le traitement des visas: L’OTIC lance la déclaration de Tunis

L’Organisation tunisienne pour informer le consommateur (OTIC) lance la ‘Déclaration de Tunis sur les droits du consommateur dans les services de visas et de mobilité internationale.

Il s’agit là d’une première référence civile commune issue d’une coalition d’associations arabes et africaines, visant à transformer les plaintes individuelles en un mouvement organisé de revendication visant à réformer un système de prestations jugé opaque, complexe et de plus en plus coûteux pour les citoyens.

Dans une déclaration à l’agence TAP, le président de l’OTIC, Lotfi Riahi, a souligné que l’externalisation d’une partie des services consulaires à des sociétés intermédiaires privées a imposé aux usagers des frais multiples, de longs délais d’attente et une navigation complexe entre diverses plateformes numériques.

Il a particulièrement dénoncé le fait que le refus d’une demande de visa entraîne la perte totale des frais acquittés, alors même que le citoyen n’a pas bénéficié du service demandé.

Face à ces dérives, la coalition associative réclame une révision profonde du système, incluant la possibilité d’un remboursement total ou partiel des frais en cas de refus, la séparation entre les coûts administratifs et les services optionnels, ainsi qu’une transparence accrue sur les motifs de rejet.

Les organisations signataires exigent également de soumettre les sociétés privées intermédiaires à des critères de contrôle et de responsabilité beaucoup plus stricts, tout en renforçant la protection des données personnelles et numériques des demandeurs.

Tout en réaffirmant le droit souverain des États à réguler l’entrée des étrangers, Lotfi Riahi a précisé que cette mobilisation transfrontalière aspire avant tout à bâtir un système plus juste et plus humain.

Dans cette optique, des démarches sont déjà en cours pour créer l’Observatoire africain des services de visas et de la mobilité, une instance indépendante chargée de documenter les conditions réelles de ces services afin de fournir des indicateurs mesurables et comparables.

Cette initiative fait suite à un communiqué publié par l’OTIC le 12 mai 2026, dénonçant les abus des sociétés intermédiaires privées dans le traitement des demandes de visa, notamment des frais jugés excessifs au regard de services administratifs limités et de l’absence de concurrence effective, constituant selon l’organisation « une forme de monopole déguisé » aux tarifs déraisonnables.

Tekiano avec TAP