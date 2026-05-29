Météo en Tunisie : temps partiellement nuageux, les températures sont en légère hausse

La Météo en Tunisie se caractérise par un temps partiellement nuageux vendredi 29 mai 2026. Des passages nuageux plus abondants et accompagnés cellules orageuses et de pluies éparses sont attendues l’après-midi sur le nord-ouest, le centre et l’extrême sud.

Le vent souffle de secteur est, faible à modéré, indique l’institut national de météorologie et la mer est peu agitée.

Les températures sont en légère hausse, comprises entre 28 et 32 degrés sur les côtes et les hauteurs et entre 33 et 37 degrés ailleurs.